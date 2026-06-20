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بعد تألقه في كأس العالم.. ريال مدريد يتحرك لضم أيوب بوعدي

  • 20 حزيران 2026
  • 17:38
بعد تألقه في كأس العالم ريال مدريد يتحرك لضم أيوب بوعدي

خبرني - شارك أيوب بوعدي نجم منتخب المغرب في الفوز على اسكتلندا بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2026.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن كشافين من ريال مدريد قد حضروا أمس لقاء المغرب وأسكتلندا في بوسطن لمتابعة أيوب بوعدي.

وشارك بو عدي في 90 دقيقة ضد اسكتلندا ويلعب حاليا مع ليل الفرنسي ويمتد عقده حتى صيف 2029 وقد لا يتردد ريال مدريد في دفع أي تكلفة لضمه في حالة رأوا أنه يمتلك المواصفات التي يحتاجها لتعزيز خط وسطه.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع أيوب بوعدي منذ أدائه اللافت للأنظار خلال التعادل بين المغرب والبرازيل بهدف لمثله في الجولة الأولى من كأس العالم.

وحظى أيوب بوعدي بإشادة واهتمام واسع حيث يمتلك قدرات فائقة على ضبط إيقاع المباراة إلى جانب قدراته على التألق تحت ضغط وتقدر قيمته بـ 70 مليون جنيه إسترليني وينافس أرسنال وباريس سان جيرمان ريال مدريد على ضمه ويحظى بمراقبة ليفربول أيضا عن قرب.

وحقق منتخب المغرب أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة ليصبح في المركز الثاني خلف منتخب البرازيل ويرتفع رصيده لـ 4 نقاط.

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