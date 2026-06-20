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بعد تعليق أول لاعب عن بعد.. أنشيلوتي يعلن موعد عودة نيمار

  • 20 حزيران 2026
  • 17:22
بعد تعليق أول لاعب عن بعد أنشيلوتي يعلن موعد عودة نيمار

خبرني - توقع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن يكون نجم المنتخب البرازيلي نيمار جاهزاً للعب في مباراة اسكتلندا المقبلة في كأس العالم لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال 2026.
وقال أنشيلوتي إن نيمار سيعود للتدريبات الجماعية الإثنين، وسيكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق أمام اسكتلندا يوم الخميس، وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سخر من نيمار قائلاً: "إنه أول لاعب في العالم يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني للعمل عن بُعد".
وحدت الإصابات ‌من مشاركة نيمار في تصفيات كأس العالم. لكنه كان مؤثراً عندما لعب وسجل هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في أربع مباريات.
ويتعافى نيمار (34 عاماً) من إصابة في ربلة الساق. وكانت آخر مباراة خاضها مع فريقه ⁠سانتوس في الدوري البرازيلي الممتاز يوم 17 مايو أيار الماضي.

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