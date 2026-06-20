سويسرا تؤكد استعدادها لاستضافة المفاوضات الإيرانية الأمريكية

خبرني - جددت سويسرا تأكيد استعدادها لتوفير منصة آمنة للمفاوضات بين طهران وواشنطن في منتجع بورغنشتوك الجبلي، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الالأمريكية الإيرانية لإنهاء النزاع.

وجاء في بيان لها: "تواصل سويسرا توفير مكان سري وآمن لإجراء المحادثات في بورغنستوك بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ويواصل الدبلوماسيون من مختلف الدول الموجودون حاليًا جهودهم للحفاظ على الحوار".

وأشارت الوزارة إلى أنه "لأسباب تتعلق بالسرية"، لا يمكن تقديم معلومات إضافية حول الحاضرين أو سير المحادثات.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أفادت سابقًا بأن حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران كان مقررًا عقده في بورغنستوك يوم الجمعة.

وبعد توقيع المذكرة عن بُعد، كان من المقرر إجراء محادثات في بورغنستوك بين ممثلي البلدين، بالإضافة إلى وسطاء من قطر وباكستان، بشأن الملف النووي الإيراني. إلا أن هذه المحادثات أُجلت.

في ليلة 18 يونيو، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد، تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير. كما حددت المذكرة إطارًا زمنيًا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز. ويُلزم الطرفان بإجراء محادثات في غضون 60 يومًا.