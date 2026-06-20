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مصر تسجل هزة أرضية بقوة 5.12 درجة

  • 20 حزيران 2026
  • 17:04
مصر تسجل هزة أرضية بقوة 512 درجة

خبرني - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر اليوم هزة أرضية بقوة 5.12 درجة على بعد 466 كم شمال غرب مرسى مطروح.

وبحسب بيانات المعهد، فقد وقعت الهزة في تمام الساعة الـ 12 وسبع و27 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وبلغت قوتها 5.12 درجة على مقياس ريختر، على خط عرض 34.71 شمالا، وخط طول 24.25 شرقا، وعلى عمق 44.80 كيلومترا.

وأوضح المعهد في بيان له أن الهزة لم يُبلّغ عن الشعور بها داخل الأراضي المصرية، ولم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

يجدر بالذكر أن مصر تقع قرب مناطق نشطة تكتونيا، لا سيما القوس الهيليني وقبرص، وهي المناطق المسؤولة عن معظم الزلازل التي يشعر بها سكان المحافظات الساحلية والقاهرة.

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