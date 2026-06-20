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  • هل يخلط الدماغ بين العطش والجوع؟.. خطوات بسيطة تكسر دائرة الأكل العاطفي

هل يخلط الدماغ بين العطش والجوع؟.. خطوات بسيطة تكسر دائرة الأكل العاطفي

  • 20 حزيران 2026
  • 16:40
هل يخلط الدماغ بين العطش والجوع خطوات بسيطة تكسر دائرة الأكل العاطفي

خبرني - في لحظات معينة، قد يشعر الإنسان برغبة مفاجئة وقوية لتناول الطعام حتى دون وجود جوع حقيقي. هذه الحالة، التي تعرف بـ"نوبات اشتهاء الطعام" يمكن أن تؤثر في نمط الحياة والصحة إذا تكررت بشكل مستمر. لكن خبراء التغذية يؤكدون أن السيطرة عليها ممكنة عبر مجموعة من العادات اليومية البسيطة. 
  
وبحسب اختصاصيين، فإن فهم السبب الحقيقي وراء الرغبة في تناول الطعام هو الخطوة الأولى لكبحها، إذ لا ترتبط دائمًا بالجوع الجسدي، بل قد تكون مرتبطة بالتوتر أو الملل أو قلة النوم. 

وتوضح اختصاصية التغذية البريطانية صوفي ميدلتون أن الحفاظ على وجبات منتظمة خلال اليوم يساعد كثيرًا في تقليل نوبات الاشتهاء، لأن الجسم عندما يحصل على طعام متوازن في أوقات ثابتة يقلل من إشارات الجوع المفاجئة. 
  
كما تنصح ميدلتون بزيادة استهلاك البروتين والألياف، مثل البيض والبقوليات والخضراوات، لأنها تمنح شعورًا أطول بالشبع وتقلل الرغبة في تناول السكريات السريعة. وتشير إلى أن شرب الماء يؤدي دورًا مهمًا أيضًا، إذ قد يخلط الدماغ بين العطش والجوع في بعض الأحيان. 

ومن النصائح المهمة كذلك، بحسب الخبراء، تجنب الحرمان الشديد من الأطعمة المفضلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من نوبات الاشتهاء لاحقًا. بدلًا من ذلك، يُفضل تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن. 
  
ويخلص الخبراء إلى أن التحكم في الرغبة الشديدة في الطعام لا يعتمد على الإرادة فقط، بل على فهم سلوك الجسم وتعديل العادات اليومية بطريقة ذكية ومستدامة.

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