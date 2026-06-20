بوجبات (صيفية).. كيف تتجنب الإجهاد الحراري في أيام الذروة؟

خبرني - مع اشتداد موجات الحر في فصل الصيف، لا يقتصر التأثير على الراحة اليومية فقط، بل يمتد ليشمل طريقة تناول الطعام ونوعية الوجبات التي يحتاجها الجسم لتجنب الإرهاق الحراري. وفي ظل هذه الظروف، يصبح اختيار الغذاء عاملاً أساسيًا للحفاظ على التوازن الصحي.



وقدّم اختصاصيون مجموعة من النصائح الغذائية التي تساعد على تجاوز فترات الحر الشديد دون تعريض الجسم للضغط أو ارتفاع الحرارة الداخلية.

وينصح خبراء التغذية بتناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون التي تزيد من الشعور بالحرارة وتبطئ عملية الهضم. كما يُفضَّل الاعتماد على الخضراوات والفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والبرتقال، لأنها تسهم في ترطيب الجسم طبيعيا.



ويؤكد اختصاصي التغذية أنطوان لوران أن توزيع الوجبات خلال اليوم أفضل من تناول وجبة واحدة ثقيلة، مع ضرورة شرب الماء بانتظام حتى قبل الشعور بالعطش، لتجنب الجفاف الذي يتفاقم بسرعة في أوقات الحرارة المرتفعة.

كما يشير التقرير إلى أهمية تجنب استخدام الفرن أو الطهي لفترات طويلة داخل المنزل خلال ذروة الحرارة، واستبدال ذلك بوجبات باردة أو غير مطهية قدر الإمكان، مثل السلطات والأطباق الباردة الجاهزة.



وتشدد النصائح أيضًا على تقليل المشروبات السكرية والكافيين، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل بدلاً من تعويضها.



وبحسب الخبراء، فإن هذه التعديلات البسيطة في نمط الأكل قد تُحدث فرقًا كبيرًا في قدرة الجسم على تحمل موجات الحر وتقليل مخاطر الإجهاد الحراري في الأيام الأكثر سخونة.