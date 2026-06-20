كيف يتنقل إنفانتينو بين مدن كأس العالم لحضور المباريات بهذه السرعة؟

خبرني - أثار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجدل بحضوره مباراتين يومياً في كأس العالم، ما أثار تساؤلات بشأن كيفية تنقله بين المدن والدول المستضيفة رغم المسافات التي تفصل بينها.

وظهر إنفانتينو في مباراة إسكتلندا ضد المغرب في بوسطن قبل أن يحضر مباراة البرازيل وهايتي التي بدأت بعد المباراة الأولى بنصف ساعة تقريباً في فيلادلفيا.

وكان إنفانتينو في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو لحضور المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا، قبل أن يتوجه في وقت لاحق من اليوم نفسه إلى غوادالاخارا لمتابعة مباراة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. وتستغرق الرحلة الجوية بين المدينتين المكسيكيتين، اللتين تفصل بينهما مسافة 285 ميلاً، أكثر بقليل من ساعة.

وفي اليوم التالي، اكتفى إنفانتينو بحضور مباراة الولايات المتحدة وباراغواي على ملعب صوفي في لوس أنجلوس، حيث ظهر إلى جانب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

لكن يوم السبت شهد عودته إلى حضور مباراتين، إذ تابع تعادل قطر وسويسرا 1-1 في سان فرانسيسكو، ثم انتقل مساء إلى فانكوفر لمشاهدة فوز أستراليا على تركيا.

أما يوم الأحد، فخصصه للمشاركة في قمة فيفا، وهي اجتماع للاتحادات الأعضاء، أقيم في فندق ريتز كارلتون في ساوث بيتش بميامي. ووصل صباحاً في سيارة رياضية سوداء برفقة موكب شرطة، وغادر بالطريقة نفسها في فترة ما بعد الظهر.

وفي يوم الاثنين، سافر إنفانتينو إلى سياتل لحضور مباراة بلجيكا ومصر، قبل أن يتوجه جواً إلى لوس أنجلوس لمتابعة مباراة إيران ونيوزيلندا في وقت لاحق من الليلة نفسها.

وتشير اتفاقيات الاستضافة إلى أن المنتخبات ستتنقل عبر رحلات طيران مستأجرة، وهي ميزة تُمنح أيضاً لأعضاء مجلس فيفا وكبار المندوبين والضيوف التنفيذيين.

لكن السفر بالطائرات الخاصة يقتصر على رؤساء الدول والشخصيات الدولية البارزة، وتتحمل لجان الاستضافة تكاليفه، فيما يحظى إنفانتينو أيضاً بهذه الميزة.

وكان فيفا قد أصدر بياناً في وقت سابق نشره موقغ "ذا أثلتيك": كما أوضحنا باستمرار، وضع فيفا قواعد تحدد إطار السفر والرحلات لأي مسؤول تابع له. ويسافر رئيس فيفا بشكل منتظم برفقة المسؤولين المعنيين في إطار الأعمال والبطولات، ويسعى إلى زيارة الاتحادات الأعضاء كلما أمكن ذلك.

وأضاف البيان: أحياناً يتم تنظيم السفر عبر رحلات تجارية (بما في ذلك منخفضة التكلفة)، وأحياناً عبر رحلات خاصة مستأجرة، وذلك بحسب الخيار الأكثر كفاءة والأقل تكلفة وفقاً للظروف. ويتحمل فيفا تكاليف السفر.

وأكدت مصادر داخل فيفا، أهمية حضور إنفانتينو أكبر عدد ممكن من المباريات بصفته رئيس المنظمة.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أن استضافة كأس العالم الحالية في 16 مدينة موزعة على ثلاث دول تجعل السفر الجوي الوسيلة الأسرع والأكثر كفاءة لتنقل إنفانتينو.

في المقابل، تنص الاستراتيجية البيئية للاستدامة في فيفا على أنها تسعى إلى: رفع مستوى الوعي بشأن التغير المناخي وتعزيز الاستهلاك المسؤول لدى الجهات المعنية.