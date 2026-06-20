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الاحتلال: حزب الله يخرق وقف النار وإيران تستخدمه لتحقيق مكاسب

  • 20 حزيران 2026
  • 16:20
الاحتلال حزب الله يخرق وقف النار وإيران تستخدمه لتحقيق مكاسب

خبرني - اتهم السفير الإسرائيلي في واشنطن، اليوم السبت، حزب الله اللبناني بخرق وقف إطلاق النار، وليس إسرائيل، مضيفاً أن إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن النفس، وذلك بعد أن نفذت إسرائيل غارات دامية على لبنان، رغم الإعلان الأميركي الجمعة عن توصل الطرفين إلى هدنة جديدة عقب توقيع طهران وواشنطن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ووصف يحيئيل ليتر في منشور على حسابه في منصة "إكس"، حزب الله بأنه "منظمة إرهابية" تتبع أساليب تضليل، وأن إيران تستخدمه كوكيل لها بهدف تحقيق مكاسب سياسية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس "نهج النظام في طهران".

كما أكد سفير تل أبيب أن إسرائيل "ليس لديها أي طموحات إقليمية في لبنان"، وأنها تسعى للعيش إلى جانب جيرانها.

وأضاف أن إسرائيل تلتزم بوقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه تمارس حقها في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بالهجمات الإرهابية.

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