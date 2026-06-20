عليمات تحرز فضية بطولة أوسترافا البارالمبية

خبرني - أحرزت اللاعبة البارالمبية فاتن عليمات، الميدالية الفضية في بطولة أوسترافا 2026 لتنس الطاولة، بعد مشوار حافل بالانتصارات أمام نخبة من اللاعبات الدوليات.

وتمكنت عليمات من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على لاعبات من تركيا وصربيا وألمانيا بنتيجة 3-1، قبل أن تواصل تألقها في الدور نصف النهائي وتتغلب على منافستها الإسبانية بالنتيجة ذاتها، لتتأهل إلى المباراة النهائية.

وفي المباراة النهائية، واجهت عليمات منافستها التركية في لقاء قوي اتسم بالندية والمستوى الفني المرتفع، لتنهي البطولة في المركز الثاني وتتوج بالميدالية الفضية.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة نجاحات حققتها عليمات أخيرا، إذ أحرزت الميدالية الفضية في منافسات الزوجي ضمن البطولة الدولية التي أقيمت في سلوفينيا، وهي من أبرز البطولات التأهيلية المعتمدة ضمن الطريق إلى دورة الألعاب البارالمبية "لوس أنجلوس 2028".

و أكد رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور عمر هنداوي أن هذا الإنجاز يمثل امتدادا لحضور الرياضة البارالمبية الأردنية في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل دعم اللاعبين والكوادر الفنية ضمن خطة إعداد طويلة المدى تستهدف المنافسة المشرفة في دورة الألعاب البارالمبية "لوس أنجلوس 2028".

وقال هنداوي "نفتخر بما حققته اللاعبة فاتن عليمات، فهذا الإنجاز يعكس حجم العمل والالتزام الذي يبذله أبطالنا، ويؤكد قدرة الرياضة الأردنية على تحقيق نتائج متقدمة في أكبر البطولات الدولية".

وأضاف أن نتائج المنتخبات الوطنية البارالمبية تعكس التطور المستمر الذي تشهده الرياضة البارالمبية الأردنية، وتعزز من حضور الأردن على الساحة الرياضية الدولية، بما ينسجم مع تطلعات اللجنة لمواصلة حصد الإنجازات ورفع العلم الأردني في مختلف المحافل العالمية.