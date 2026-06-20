وزير السياحة: توثيق 34 موقعا للحج المسيحي وإطلاق منصة إلكترونية للمغطس

خبرني - قال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن الوزارة أنجزت مسحا وتوثيقا لـ 34 موقعا للحج المسيحي في المملكة، جرى تصنيفها إلى مواقع أولية وثانوية، تمهيدا لتعزيز الترويج لها ضمن برامج سياحية ودينية متخصصة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن على خارطة السياحة الدينية العالمية.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، بين حجازين أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بموقع المغطس، لتوفير المعلومات والخدمات اللازمة للراغبين بزيارة الأردن ضمن برامج الحج الديني، بما يسهل على الزوار والحجاج الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموقع والخدمات المرتبطة به، مؤكدا أن الأردن يتميز بتنوع منتجاته في مجال السياحة الدينية، سواء من خلال مواقع الحج المسيحي المعترف بها عالميا، أو مواقع التراث الإسلامي التي تضم عددا من مقامات الصحابة وموقع أهل الكهف، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة دينية وتاريخية فريدة في المنطقة.

وأشار، إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للأدلاء السياحيين في مساري السياحة الدينية المسيحية والتراث الإسلامي، بالتعاون مع جمعية أدلاء السياح الأردنيين، بهدف تطوير مهارات الأدلاء ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار، موضحا أنه سيجري خلال الفترة المقبلة إطلاق برنامج لترخيص 50 دليلاً سياحياً مرخصاً للعمل كأدلاء عامين في المملكة، بما يدعم جاهزية القطاع السياحي لتقديم تجربة نوعية للزوار.