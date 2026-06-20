الفيصلي يكلف مستشاره القانوني بملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة

خبرني - أعلن النادي الفيصلي تكليف المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة بحق منصات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها نشرت أخباراً كاذبة وعارية عن الصحة تتعلق بالنادي، بهدف إثارة الفتن والتحريض.

وأوضح النادي، في بيان صادر عن لجنته المؤقتة، أن المستشار القانوني سيباشر التعامل مع هذه القضايا عبر القنوات القانونية والرسمية، حفاظاً على حقوق النادي ومكانته، ومواجهة ما وصفه بمحاولات الإساءة إليه عبر نشر معلومات غير صحيحة.

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي للنادي أمجد المجالي تأكيده أن الدفاع عن حقوق النادي الفيصلي ومكانته يشكل أولوية قصوى لدى اللجنة المؤقتة، مشدداً على التعامل بحزم مع أي محاولات تستهدف الإساءة إلى النادي. كما دعا جماهير الفيصلي إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن الجماهير الواعية تمثل السياج المنيع وسر قوة النادي.