رجل اعمال اردني يقاضي شركة تأمين metlife

خبرني - كشف رجل الاعمال بشار حوامدة عن توجيه انذار عدلي رسمي ضد شركة التأمين MetLife العاملة في الاردن، على خلفية ما وصفه بتضليل في المعلومات المقدمة للعميل قبل توقيع عقد استثماري.

وبحسب ما أعلنه، فقد سبق توجيه كتاب رسمي لشركة MetLife بسبب ممارسات تتعلق بمندوب مبيعات قام بعرض معلومات مخالفة لما تم تضمينه لاحقا في بنود وشروط العقد، حيث تبين ان هناك شروطا خاصة جرى ادراجها لاحقا بما يلغي ما تم الترويج له خلال مرحلة ما قبل التوقيع.

وقال حوامدة ان ما جرى ادى الى خسارته مبلغ يقدر بنحو 50 الف دولار، مشيرا الى ان الخسارة قد تبدو من الناحية القانونية ضمن الاطر النظامية، الا انه يعتبر ان طريقة العرض والتسويق للمنتج كانت مضللة.

واكد ان اسوأ ما تواجهه شركات الاستثمار والتأمين هو فقدان الثقة والمصداقية، لافتا الى ان المشكلة لا تتعلق بحالة فردية فقط، بل قد تمتد لتشمل عملاء اخرين يتم استدراجهم بنفس الاسلوب.

واشار رجل الاعمال الى انه ينوي كشف تفاصيل اضافية حول القضية خلال الفترة المقبلة، موضحا ان الهدف ليس التشهير بالشركة، بل تقديم نصيحة وتحذير لكل من يفكر بالدخول في مثل هذه الاستثمارات تحت بند التأمين او الاستثمار.

وختم بالقول ان الملف ما زال مفتوحا، وان الخطوة المقبلة ستكون رفع دعوى قضائية رسمية لمتابعة ما وصفه بحقوقه المالية والقانونية.