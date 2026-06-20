شرط وحيد.. كيف ينتزع المغرب المركز الخامس من البرازيل في تصنيف الفيفا؟

خبرني - يتطلع منتخب المغرب لانتزاع المركز الخامس من نظيره البرازيلي في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحقق المنتخب العربي قفزة صاروخية في هذا الترتيب بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال العامين الأخيرين.

ويتصدر الأرجنتين التصنيف العالمي، في حين تحتل فرنسا المركز الثاني متبوعة بإسبانيا وإنجلترا.

رفع منتخب المغرب رصيده من النقاط إلى 1769.98 في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليدعم مركزه السادس متقدما على البرتغال.

ويتأخر المنتخب العربي بفارق 2.03 فقط على البرازيل، الذي يواصل التواجد في المركز الخامس بفضل فوزه، السبت، على هايتي بنتيجة 3-0.

ويحتاج «أسود الأطلس» للفوز بمباراتهم المقبلة أمام هايتي، مع تعثر «السيليساو» ضد اسكتلندا للصعود إلى المركز الخامس عالميا.

ولم يسبق لمنتخب المغرب أن تجاوز نظيره البرازيلي في تصنيف الفيفا منذ إنشائه عام 1992.

قطع المنتخب الشمال أفريقي خطوة كبيرة نحو الترشح لدور ال32 من بطولة كأس العالم 2026.

ويحتل «أسود الأطلس» المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف على البرازيل.

وتسمح نتيجتا التعادل والفوز لمنتخب المغرب بإدراك الدور المقبل من المسابقة، وبإمكانه أيضا التأهل في صورة الخسارة أمام هايتي شريطة عدم تغلب اسكتلندا على البرازيل أو فوزها بنتيجة كبيرة تجعل فارق الأهداف في مصلحة ممثل مرة القدم العربية.

وحتى في صورة عدم توفر هذه الشروط، فيبقى منتخب المغرب قادرا على التأهل للدور المقبل كأحد أفضل الثوالث.