(عمان العربية) تعزز مكانتها الدولية وتتصدر كافة الجامعات الأردنية بمعيار البحث العلمي في تصنيف QS 2027

خبرني - حققت جامعة عمان العربية إنجازًا أكاديميًا جديدًا يرسخ مكانتها بين مؤسسات التعليم العالي المتميزة، وذلك بتصدرها المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة بمعيار البحث العلمي في تصنيف QS العالمي للجامعات 2027، وهو أحد أبرز المعايير التي تقيس جودة وتأثير الإنتاج البحثي والأكاديمي على المستوى الدولي.

وأظهرت نتائج تصنيف QS World University Rankings 2027 محافظة جامعة عمان العربية على موقعها ضمن الفئة العالمية (1201–1400)، إلى جانب احتفاظها بالمرتبة الحادية عشرة محليًا، والمرتبة الرابعة على مستوى الجامعات الخاصة، بما يعكس استقرار أدائها المؤسسي واستمرار تقدمها في مؤشرات التنافسية الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.

كما حققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في مؤشري السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل، حيث تقدمت ثلاث مراتب محليًا في كل منهما، ودخلت ضمن أفضل (1000) جامعة عالميًا في هذين المؤشرين، محققة المرتبة (701) عالميًا، الأمر الذي يعكس تنامي ثقة المجتمع الأكاديمي ومؤسسات سوق العمل بمخرجات الجامعة وكفاءة خريجيها.

وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن النتائج المتقدمة التي حققتها الجامعة هي ثمرة لرؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز البحث العلمي ودعم النشر في المجلات العلمية الرصينة، وتوفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للإبداع والابتكار، بما يمكّن أعضاء هيئة التدريس والباحثين من إنتاج معرفة علمية ذات أثر ملموس محليًا وإقليميًا ودوليًا، وأضاف أن الجامعة تواصل تنفيذ خططها التطويرية للارتقاء بجودة التعليم والتعلم، وتوسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية الدولية، وتعزيز حضورها في التصنيفات العالمية المرموقة بما ينسجم مع رسالتها في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ويُعد تصنيف QS العالمي للجامعات من أكثر التصنيفات الدولية موثوقية وانتشارًا، إذ يستند إلى مجموعة من المعايير الدقيقة التي تشمل السمعة الأكاديمية، وسمعة أصحاب العمل، والاستشهادات البحثية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، والتعاون الدولي، ومخرجات التوظيف، وغيرها من المؤشرات التي تعكس جودة الأداء المؤسسي للجامعات.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار جامعة عمان العربية في تعزيز مكانتها بين الجامعات ذات التأثير البحثي المتميز، وترسيخ دورها كمؤسسة أكاديمية رائدة تسهم في إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.