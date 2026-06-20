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استغل نومها وانقض عليها بالطعنات.. الجنايات الكبرى تقضي بإعدام أردني شنقاً لقتله شقيقته

  • 20 حزيران 2026
  • 14:59
استغل نومها وانقض عليها بالطعنات الجنايات الكبرى تقضي بإعدام أردني شنقاً لقتله شقيقته

خبرني - قضت محكمة الجنايات الكبرى بالإعدام شنقاً بحق شخص قتل شقيقته البالغة 19 عاماً، بعد أن وجه إليها 15 طعنة نافذة أثناء نومها في منزلهما بمنطقة السويمة التابعة للواء الشونة الجنوبية.

وتعود التفاصيل لعام 2025، حيث تبين أن المتهم يضمر الحقد لشقيقته (مواليد 2006) إثر خلافات عائلية سابقة، وشكاوى واجهت بها المغدورة ووالدها، والتي انتهت ببراءة الوالد.

وتجددت الخلافات قبل شهر من الجريمة، إثر تغيب الفتاة أربعة أيام لزيارة صديقتها بمرج الحمام، فتولد الشك لدى المتهم وتوعد والده بقتلها قائلاً: "بس ترجع رح اقتلها".

وعقد المتهم العزم على تنفيذ الجريمة بتأنٍ، فقام بإعداد أداتين حادتين بينهما "حربة" طول نصلها 20 سم، وأخفاهما خارج المنزل بين الحجارة متحينًا الفرصة الملائمة لتنفيذ مخططه.

وفي صباح الأربعاء 26 تشرين الثاني 2025، استغل المتهم خروج شقيقه للبحث عن عمل، وكان الشقيق يلازم المنزل لمنع حدوث أي اعتداء، فغادر بعد توصية المتهم بها.

وتوجه المتهم فوراً إلى مخدع شقيقته مستغلاً استغراقها في النوم، وجثم فوق جسدها مباغتاً إياها بطعنات متتالية في الرقبة والبطن قاصداً إزهاق روحها، ثم لاذ بالفرار مباشرة.

وأكد تقرير الطب الشرعي إصابة المغدورة بـ 3 طعنات بالعنق، أحدثت تمزقاً وعائياً وقطعاً بالشريان السباتي والوريد الوداجي، وقطعاً بالشريان تحت الترقوي الأيسر، ما أدى لوفاتها.

كما كشف التشريح عن 12 جرحاً طعنياً بالبطن، نفذ منها ثمانية أحدثت تهتكاً بالكبد والطحال وتمزقاً بالشريان المساريقي، ما أسفر عن نزيف دموي حاد وصدمة وعائية قاتلة.

وأسند المدعي العام للمتهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجرمت المحكمة المتهم بجناية القتل العمد طبقاً للمادة (1/328) عقوبات، وجنحة حيازة أداة حادة طبقاً للمادتين (155) و(156) مكررة مرتين، وصدر الحكم بالإعدام شنقا وجاهياً قابلاً للتمييز.

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