جامعة عمان العربية والنبأ الأردنية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات الدولية

خبرني - وقعت جامعة عمان العربية ومؤسسة النبأ الأردنية لإدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية والتدريب مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات تنظيم المؤتمرات العلمية الدولية المحكمة، وتطوير الأنشطة الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في دعم مسيرة البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعارف على المستويين المحلي والدولي، حيث وقع المذكرة عن جامعة عمان العربية رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الوديان، وعن مؤسسة النبأ الأردنية مديرها الدكتور مأمون علي، بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد البحث العلمي والدراسات العليا، والسيد أنس كاسو مساعد مدير دائرة الاعلام والعلاقات العامة في الجامعة، وذلك في إطار حرص الطرفين على توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وخدمة الباحثين والطلبة والمجتمع العلمي.

وبهذا الصدد أكد الدكتور الوديان على أن هذه المذكرة تجسد توجه جامعة عمان العربية نحو توسيع شراكاتها العلمية والاستراتيجية مع المؤسسات المتخصصة محلياً ودولياً، بما يعزز دورها في دعم البحث العلمي والابتكار وترسيخ مكانتها الأكاديمية، وأشار إلى أن التعاون مع مؤسسة النبأ الأردنية سيسهم في تنظيم مؤتمرات علمية دولية نوعية تستقطب الباحثين والخبراء من مختلف دول العالم، وتوفر منصات فاعلة لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة القضايا العلمية والفكرية المعاصرة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أكد الدكتور مأمون علي أهمية هذه الشراكة في تنظيم مؤتمرات علمية دولية ذات جودة أكاديمية عالية، تسهم في استقطاب الباحثين والمفكرين من مختلف دول العالم، وتعزز الحوار العلمي والفكري، بما ينعكس إيجاباً على تطوير البحث العلمي وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية.

بدوره أشار الدكتور يامين إلى أن هذه المذكرة تمثل إضافة نوعية لجهود الجامعة في تعزيز منظومة البحث العلمي والانفتاح على الشراكات الأكاديمية الفاعلة، مؤكداً أن تنظيم المؤتمرات العلمية الدولية يتيح للباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية فرصاً أوسع للتواصل العلمي وتبادل الخبرات وعرض نتاجهم البحثي على منصات أكاديمية مرموقة، وأضاف أن جامعة عمان العربية ماضية في دعم المبادرات التي تسهم في رفع جودة البحث العلمي وزيادة فرص النشر والتعاون الدولي، بما يعزز من حضورها الأكاديمي ويسهم في تحقيق رسالتها في إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع، ويواكب المتغيرات والتحديات التي يشهدها قطاع التعليم العالي على المستويين الإقليمي والعالمي.