ريم البارودي بعد إساءة أحد المتابعين: لن أتنازل عن حقي

خبرني - أثارت الفنانة المصرية ريم البارودي تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجيهها رسالة حادة لأحد المتابعين.

ونشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك لقطات من الردود المتبادلة بينها وبين أحد المنتقدين، مؤكدة تمسكها باتخاذ موقف واضح تجاه ما حدث، وكتبت: "لن أتنازل أبداً وهاخد حقي منك ومن أشكالك"، في رسالة كشفت خلالها عن رفضها تجاهل أي تجاوز بحقها.

وجاءت رسالة البارودي بالتزامن مع تفاعل كبير من جمهورها مع أحدث ظهور لها، حيث حظيت الصور التي نشرتها بتعليقات عديدة من المتابعين بين الدعم والتعليق على موقفها الحازم.

وعلى الجانب الفني، كان آخر ظهور لريم البارودي في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "جوما"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنانة ميرفت أمين، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

كما كان من المنتظر أن تشارك في مسلسل "قبل وبعد" ضمن موسم رمضان 2026، برفقة الفنانة مي عز الدين، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل العمل بسبب عدم اكتمال التحضيرات وضيق الوقت قبل بدء الموسم الدرامي.

ويحمل مسلسل "قبل وبعد" توقيع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج مرقس عادل، فيما يواصل فريق العمل التحضيرات النهائية واستكمال التعاقدات مع باقي الأبطال تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.