البنك العربي الإسلامي يوقع اتفاقية لإدارة النفقات والخدمات الطبية لموظفيه مع الشركة الوطنية لادارة التأمينات الصحية  (نات هيلث)

خبرني - في إطار حرصه المستمر على رعاية الكوادر البشرية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لموظفيه وعائلاتهم، أعلن البنك العربي الإسلامي الدولي عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة الوطنية لادارة التأمينات الصحية "نات هيلث" الرائدة في مجال إدارة النفقات والخدمات الطبية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى إسناد إدارة النفقات والخدمات الطبية الخاصة بموظفي العربي الإسلامي الدولي لشركة "نات هيلث"، بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة وسريعة، والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للموظفين عبر شبكة طبية واسعة ومتميزة وتعزيز بيئة العمل والاستثمار في العنصر البشري.

ووقع الاتفاقية عن البنك السيد اياد العسلي المدير العام وعن الشركة السيد كريم قعوار رئيس مجلس الإدارة.

وبهذه المناسبة أكد السيد اياد العسلي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيداً لاستراتيجية البنك التي تضع سلامة وصحة موظفيه على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن اختيار شركة "نات هيلث" جاء لما تتمتع به من خبرة عريقة وكفاءة عالية وأنظمة تكنولوجية متطورة في إدارة التأمين الصحي والخدمات الطبية بما يتماشى واستراتيجية البنك في التحول الرقمي، مما يسهل على الموظفين الحصول على الموافقات والرعاية الطبية اللازمة بكل يسر وسهولة.

من جانبه، أعرب السيد كريم قعوار اعتزازه بالشراكة مع مؤسسة مصرفية عريقة بحجم البنك العربي الإسلامي الدولي، مؤكداً التزام الشركة بتقديم خدمات نوعية وحلول رقمية متطورة تلبي احتياجات موظفي البنك العربي الإسلامي الدولي وتضمن إدارة النفقات الطبية بكفاءة وشفافية وبأعلى معايير الجودة العالمية.