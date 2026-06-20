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السيد معن سدر .. مبارك

  • 20 حزيران 2026
  • 13:44
السيد معن سدر مبارك

خبرني - كرّمت جمعية خليل الرحمن الخيرية السيد معن سدر، تقديراً لجهوده المميزة وعطائه خلال فترة خدمته أميناً للسر السابق للجمعية، وذلك خلال حفل أقامته الجمعية بهذه المناسبة.
وجرى التكريم من قبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي معالي يوسف العيساوي، الذي أشاد بالدور الذي قدمه سدر في خدمة الجمعية والمساهمة في دعم رسالتها الإنسانية والخيرية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، أعرب سدر عن شكره وامتنانه لهذه اللفتة التكريمية، مؤكداً اعتزازه بخدمة الجمعية والعمل إلى جانب أسرتها لتحقيق أهدافها النبيلة وخدمة المجتمع.

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