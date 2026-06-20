جامعة عمان العربية تعزز التعاون الأكاديمي مع جامعة برازيليا من خلال تطوير مشروع مدرسة تقنية في وادي رم

خبرني - انسجاماً مع رؤية جامعة عمان العربية في تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، وبتوجيهات ودعم الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وضمن الجهود المستمرة التي يقودها قسم هندسة العمارة لتطوير التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، شاركت الجامعة في اجتماع أكاديمي افتراضي مع University of Brasília في البرازيل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمسار التعاون المشترك بين الجانبين تمهيداً للانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً من الشراكة الأكاديمية والعلمية.

وشارك في الاجتماع البروفيسور Raquel Naves المشرفة على المشروع من جامعة برازيليا، والدكتورة رهام الأسمر رئيس قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة في جامعة عمان العربية، والدكتور كمال حداد عضو هيئة التدريس في قسم هندسة العمارة، إلى جانب سبعة من طلبة جامعة برازيليا المشاركين في إعداد المشروع.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً لسلسلة من الاجتماعات والتنسيقات الأكاديمية التي يقودها قسم هندسة العمارة في جامعة عمان العربية بهدف ترسيخ أواصر التعاون العلمي مع جامعة برازيليا، وتعزيز فرص تطوير اتفاقية تعاون أكاديمي مستدامة بين المؤسستين، بما يسهم في توسيع مجالات التبادل المعرفي والبحثي وتوفير بيئة تعليمية دولية تثري خبرات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وتناول الاجتماع متابعة مشروع تصميم مدرسة تقنية (وادي التعليم) في وادي رم، والذي يعمل عليه طلبة جامعة برازيليا ضمن مشروع أكاديمي متكامل يركز على الجوانب المعمارية والهندسية والتنموية، وخلال اللقاء قدم الطلبة عرضاً للتصورات التصميمية الأولية للمشروع، حيث قامت جامعة عمان العربية ممثلة بقسم هندسة العمارة بتقديم تغذية راجعة متخصصة ومستمرة استندت إلى الخبرة المحلية والمعرفة الدقيقة بخصوصية البيئة العمرانية والثقافية والمناخية لمنطقة وادي رم، الأمر الذي أسهم في توجيه مسار المشروع نحو حلول تصميمية أكثر ملاءمة لاحتياجات المجتمع المحلي ومتطلبات التنمية المستدامة.

كما شهد الاجتماع نقاشات علمية موسعة حول مختلف الجوانب التخطيطية والمعمارية والإنشائية للمشروع، حيث قدم كل من: الدكتورة رهام الأسمر والدكتور كمال حداد مجموعة من الملاحظات الفنية والتوصيات الأكاديمية التي من شأنها تعزيز جودة المخرجات التصميمية ورفع كفاءة المشروع في مراحله المقبلة، بما يعكس الدور الفاعل الذي تضطلع به جامعة عمان العربية كشريك أكاديمي يسهم في توجيه وتطوير المشروع بشكل مستمر.

واستعرض المشاركون الخطة الزمنية للمشروع الممتدة حتى نهاية عام 2027، إضافة إلى مناقشة المراحل المستقبلية وآليات العمل المشترك، بما يضمن استمرارية التعاون وتطوير المشروع وفق أفضل الممارسات الأكاديمية والمهنية.

بدوره أكد الدكتور الوديان على أن جامعة عمان العربية ماضية في توسيع شبكة شراكاتها الدولية النوعية بما ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها الأكاديمي على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن التعاون مع الجامعات المرموقة يسهم في توفير فرص تعليمية وبحثية متميزة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، ويدعم تبادل الخبرات والمعارف بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات الأكاديمية وخدمة المجتمع.

من جانبه بين الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة في جامعة عمان العربية على أن هذا التعاون يجسد الدور الريادي الذي تقوم به الجامعة في بناء شراكات أكاديمية دولية فاعلة، مشيراً إلى أهمية استثمار الخبرات المحلية لأعضاء الهيئة التدريسية في دعم المشاريع الدولية وتقديم الاستشارات العلمية والتغذية الراجعة المستمرة التي تسهم في تحقيق أهداف هذه المشاريع وتعزيز أثرها الأكاديمي والمجتمعي.