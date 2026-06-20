كلية الآداب والعلوم في عمان العربية تنظم معرض الوسائل التعليمية لتعزيز التعلم التفاعلي والإبداع الطلابي

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على دعم الأنشطة الأكاديمية اللامنهجية وتعزيز بيئة تعليمية تفاعلية قائمة على الإبداع والتطبيق العملي، نظّمت كلية الآداب والعلوم في الجامعة ممثلة بقسم الرياضيات معرض الوسائل التعليمية، بدعم من الأستاذ الدكتور محمد الخوالدة عميد كلية الآداب والعلوم، وبإشراف الدكتورة إيمان بسام رئيس القسم، وبمشاركة كلٌ من: الدكتور علي جرادات، والدكتور يوسف القضاة، والدكتورة ديانا أمين، والأستاذ محمد الصمادي، والأستاذة دانية الوديان أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وبالتعاون مع نادي الرياضيات.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية الوسائل التعليمية في تبسيط المفاهيم الرياضية وتعزيز مهارات التفكير والإبداع لدى الطلبة، من خلال عرض مجموعة متنوعة من النماذج والوسائل التعليمية والأنشطة التفاعلية التي عكست جهود الطلبة وإبداعاتهم في توظيف مفاهيم الرياضيات بأساليب حديثة ومبتكرة، وتخلل المعرض تنظيم مسابقة لأفضل وسيلة تعليمية، وجرى خلالها تكريم الطلبة الفائزين بالمراكز الأولى تقديراً لتميزهم في تقديم أفكار تعليمية إبداعية تسهم في تبسيط المفاهيم الرياضية ودعم العملية التعليمية، وأسفرت نتائج المسابقة عن حصول الطالبتين فرح أبو عطية، وحنان عريقات على المركز الأول عن وسيلة "فيثاغورس"، فيما حصل الطالب سفيان مساعدة على المركز الأول مكرر عن وسيلة "التجربة العشوائية"، وجاء في المركز الثاني الطالب حسام المشوخي عن وسيلة "المجسمات"، والطالبة دانية خضير عن وسيلة "العمليات الحسابية" على المركز الثاني مكرر، بينما نال المركز الثالث الطالب محمد عتمة عن وسيلة "الزوايا"، والطالبة سوزان الصمادي عن وسيلة "العمليات الحسابية" على المركز الثالث مكرر، كما شكّل المعرض منصة أكاديمية فاعلة لتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وأسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، مما يعكس حرص قسم الرياضيات على دعم الأنشطة اللامنهجية والارتقاء بجودة التعليم.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان العربية على دعم المبادرات الأكاديمية والأنشطة اللامنهجية التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز الإبداع والابتكار لديهم، بما ينسجم مع رؤية الجامعة في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مخرجاته.