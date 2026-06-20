(عمان العربية) تكرّم باحثيها المتميزين وتؤكد رؤيتها نحو التميز البحثي والتعاون الأكاديمي الدولي

خبرني - انسجاماً مع رؤية جامعة عمان العربية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع وتعزيز مكانتها البحثية والأكاديمية، وبرعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، نظّمت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا حفل تكريم الباحثين المتميزين، وذلك بحضور كلّ من : الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس للتخطيط وضمان الجودة، والأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد البحث العلمي والدراسات العليا، والسيدة نادية القديمات مساعد الرئيس للشؤون المالية والإدارية، وعمداء الكليات ونوابهم، إلى جانب كادر عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ، ويأتي هذا التكريم تأكيداً لالتزام الجامعة بتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، وتقديراً للإنجازات البحثية التي أسهمت في رفع مستوى الإنتاج العلمي للجامعة وتعزيز حضورها في التصنيفات الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.

وبهذا الصدد أشاد الدكتور الوديان بالإنجازات البحثية التي حققها الباحثون المكرمون، مؤكداً أن ما تحققه جامعة عمان العربية من تقدم في مؤشرات البحث العلمي والتصنيفات الأكاديمية هو ثمرة لجهود باحثيها وتميزهم، وأضاف أن الجامعة تنظر إلى البحث العلمي بوصفه استثماراً استراتيجياً في المعرفة والابتكار، وتسعى إلى تعزيز بيئة البحث والإنتاج العلمي وتوفير الفرص التي تدعم الباحثين وتمكنهم من تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية، كما أكد أن رؤية الجامعة تقوم على توسيع آفاق التعاون والتشبيك مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ذات التصنيف العالمي المرموق، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز البحث العلمي المشترك، ورفع مستوى جودة المخرجات البحثية والأكاديمية، بما ينعكس إيجاباً على مكانة الجامعة وريادتها على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه أكد الدكتور يامين أن جائزة الباحث المتميز تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على التميز في البحث العلمي والنشر في المجلات العلمية المحكمة ذات التأثير المرتفع، مشيراً إلى أن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا تعمل باستمرار على دعم الباحثين من خلال توفير الحوافز والبرامج والمبادرات التي تسهم في رفع مستوى الإنتاج البحثي وتعزيز ثقافة البحث والابتكار داخل الجامعة.

وتضمّن الحفل تكريم نخبة من الباحثين المتميزين تقديراً لإسهاماتهم العلمية وإنجازاتهم البحثية ففي العام الجامعي 2024/2025 جرى تكريم الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة كأفضل باحثة على مستوى كلية الصيدلة، والدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة كأفضل باحث على مستوى كلية الهندسة، والدكتور يوسف القضاة عضو هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم كأفضل باحث على مستوى كلية الآداب والعلوم.

كما تم تكريم الباحثين المتميزين للعام الجامعي 2025/2026، وهم: الدكتور محمد فوزي إسماعيل عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة كأفضل باحث على مستوى كلية الهندسة والكليات العلمية، والدكتور عبدالرحمن ملكاوي عضو هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم كأفضل باحث على مستوى كلية الآداب والعلوم، والدكتور صهيب خزاعلة عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال كأفضل باحث على مستوى كلية الأعمال والكليات الإنسانية.

وفي ختام الحفل أعرب المكرمون عن اعتزازهم بهذا التقدير الذي يعكس اهتمام جامعة عمان العربية بالبحث العلمي وتميز باحثيها، مؤكدين أن هذه المبادرات تشكل حافزاً لمواصلة العطاء العلمي والإسهام في إنتاج أبحاث نوعية تخدم المجتمع وتواكب التطورات المعرفية، كما أشادوا بالبيئة البحثية الداعمة التي توفرها الجامعة، وما تقدمه من فرص للتطوير والتعاون العلمي محلياً ودولياً، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بجودة المخرجات البحثية وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية.