مشاريع رقمية مبتكرة لطلبة نظم المعلومات الإدارية في عمان العربية في ختام مسابقة محترفو Odoo

خبرني - تجسيداً لرؤية جامعة عمان العربية في تحقيق الريادة والتميز وتعزيز التميز الأكاديمي وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي لدى طلبتها، اختتمت كلية الأعمال وقسم نظم المعلومات الإدارية فعاليات مسابقة "محترفو Odoo" العلمية، التي هدفت إلى تنمية مهارات الطلبة في تحليل وتصميم الأنظمة الإدارية وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية في تطوير الحلول المؤسسية.

وبهذا الصدد بينت الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال في جامعة عمان العربية بأن المسابقة انطلقت في الأول من أيار، وشهدت مشاركة فاعلة ومنافسة متميزة بين طلبة قسم نظم المعلومات الإدارية، حيث عمل المشاركون على تصميم وتطوير أنظمة متكاملة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) باستخدام منصة "Odoo" العالمية، من خلال محاكاة احتياجات مؤسسات حكومية مختلفة وتقديم حلول تقنية مبتكرة تسهم في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية، كما شهدت المسابقة الإعلان عن النتائج النهائية وتكريم الطلبة الفائزين تقديراً لإبداعاتهم وتميزهم.

من جهته بين الدكتور عمار الرواحنة مساعد عميد كلية الأعمال بأن المشاريع المقدمة خضعت لعملية تقييم شاملة من قبل لجنة تحكيم متخصصة، استندت إلى معايير علمية وفنية شملت الإبداع، وكفاءة التصميم، وملاءمة الحلول المقترحة لاحتياجات المؤسسات المستهدفة، حيث أسفرت النتائج عن فوز الطالب أيمن حداد بالمركز الأول عن مشروع محاكاة تصميم وبناء نظام لوزارة المياه والري، فيما حصلت الطالبة أسماء العرايشي على المركز الثاني عن مشروع محاكاة تصميم وبناء نظام لأمانة عمان الكبرى، وجاءت الطالبة فرح أحمد في المركز الثالث عن مشروع محاكاة تصميم وبناء نظام لوزارة التربية والتعليم، بينما حصدت الطالبة نهيل ناصر المركز الرابع عن مشروع محاكاة تصميم وبناء نظام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وفي ختام إعلان النتائج أشاد الدكتور مؤيد عمر المنسق العام للمسابقة بالجهود المتميزة التي بذلها الطلبة المشاركون والمشرفون على المسابقة، مؤكدةً استمرار قسم نظم المعلومات الإدارية في تبني مثل هذه المبادرات العلمية التي تدمج الجانب الأكاديمي بالمهارات التطبيقية الحقيقية، بما يعزز كفاءة الخريجين ويوائم متطلبات سوق العمل الرقمي الحديث.