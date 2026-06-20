دار الكتاب المقدس تطلق مبادرة

خبرني - أطلقت جمعية دار الكتاب المقدس مبادرة “نشامى البوادي” بالتزامن مع مشاركة المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، بهدف دعم الأطفال في المناطق النائية وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع هذا الحدث الرياضي الذي يحظى باهتمام واسع في الأردن.

واستهدفت المبادرة أطفالاً في منطقتي دير الكهف ومثناة راجل في البادية الشمالية الشرقية، حيث تعاني هذه المناطق من محدودية المرافق الرياضية ونقص المستلزمات الأساسية التي تساعد الأطفال على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وشمل الدعم أكثر من 50 طفلاً، من خلال تزويدهم بقمصان المنتخب الوطني الأردني وأحذية رياضية وكرات قدم، بما يسهم في توفير بيئة أفضل لممارسة الرياضة وتعزيز مشاركتهم في أجواء متابعة المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة.

وقال الأمين العام لجمعية دار الكتاب المقدس، منذر النعمات، إن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجمعية وحرصها على الوصول إلى الأطفال في المناطق البعيدة، مؤكداً أن الرياضة تمثل مساحة مهمة لتنمية قدرات الأطفال وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وأضاف النعمات أن الاهتمام الذي تحظى به الرياضة الأردنية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى جانب الدور الذي يقوم به سمو الأمير علي بن الحسين في تطوير كرة القدم الأردنية، يشكل دافعاً للمؤسسات الوطنية للمساهمة في دعم المبادرات المجتمعية المرتبطة بالشباب والأطفال.

وأشار إلى أن المبادرة هدفت إلى تمكين الأطفال من الاستفادة من الفرصة التي وفرها الإنجاز الرياضي للمنتخب الوطني، من خلال توفير بعض الاحتياجات الأساسية التي تساعدهم على ممارسة هواياتهم الرياضية في ظل التحديات التي تواجهها المناطق النائية.

وتندرج مبادرة “نشامى البوادي” ضمن برامج الجمعية المجتمعية والإنسانية التي تركز على دعم الفئات الأقل وصولاً إلى الخدمات والأنشطة، وتعزيز فرص الأطفال في المشاركة بالفعاليات والأنشطة التي تنمي مهاراتهم وتدعم اندماجهم في المجتمع