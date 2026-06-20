عدد من مشاريع طلبة جامعة عمان العربية تتأهل للمعرض النهائي في مسابقة الحسين لمشاريع التخرج (انطلق)

خبرني - ضمن منافسة وطنية تهدف إلى دعم الإبداع والابتكار وتعزيز ثقافة الريادة لدى طلبة الجامعات الأردنية شاركت جامعة عمان العربية في مسابقة صندوق الحسين لمشاريع التخرج "انطلق"، بتنسيق من مركز الإبداع والابتكار وريادة الاعمال في الجامعة، وبتنظيم من صندوق الحسين للإبداع والتفوّق، وبمشاركة واسعة من فرق طلابية تمثلت بكليتي تكنولوجيا المعلومات، والهندسة.

وشهدت المسابقة مشاركة نحو (238) مشروعًا مقدّمًا من جامعات أردنية حكومية وخاصة، مما يعكس حجم الإقبال الكبير عليها وأهميتها في احتضان الأفكار الريادية والمشاريع الابتكارية وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في قطاعات حيوية متعددة، وأسهم هذا الإقبال في رفع مستوى التنافسية بين الطلبة وإبراز قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم البحثية والتطبيقية، حيث تمكن عدد من مشاريع جامعة عمان العربية من التأهل إلى مرحلة المعرض النهائي والتحكيم، بعد اجتيازها مراحل التقييم الأولية بنجاح، وتنوّعت هذه المشاريع لتغطي مجالات علمية وتقنية متعددة، بما يعكس تنوع التخصصات الأكاديمية في الجامعة وثراء الأفكار الريادية لدى طلبتها، وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات القطاعات المختلفة، ففي كلية تكنولوجيا المعلومات تأهل مشروع "اسمعني" ضمن قطاع العلوم والخدمات الصحية، بإشراف الدكتور كمال عليان مساعد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، وضم كلٌ من : الطالبة هداية ياسين، والطالب أحمد رشيد، حيث يركز المشروع على تقديم فكرة مبتكرة في المجال الصحي والخدمات المساندة، كما تأهل مشروع "الدفاع التكيفي: الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين والحماية المتقدمة" ضمن قطاع التخطيط والبنية التحتية، بإشراف الدكتورة ولاء العمري عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، وضم كلٌ من: الطالبة روزا ساكو، والطالبة إلهام ثلجي، ويهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز أنظمة الحماية والأمن السيبراني والبنية التحتية الذكية، ومن كلية الهندسة تأهل مشروع "استراتيجيات التصميم الذكي لأنظمة المياه والصرف الصحي" ضمن قطاع تقنيات المياه، بإشراف الدكتور عمر أسعد عضو هيئة التدريس في الكلية، وضم كلٌ من: الطالب عميد عاصي، والطالب محمد أبو فارة، والطالب مهند عوض، والطالب يزن أبو سليم، حيث يقدم حلولاً هندسية مبتكرة في إدارة المياه وتحسين كفاءة أنظمة الصرف الصحي باستخدام تقنيات التصميم الذكي، كما تأهل مشروع "حلول مستدامة من الحمأة" ضمن قطاع تقنيات الطاقة، بإشراف الدكتور أيمن آغا عضو هيئة التدريس في الكلية، وضم كلٌ من: الطالب عبدالله أبو ربيع، والطالب عدنان الغزاوي، والطالب سهل الجوابرة، والطالب ندوان القضاة، ويهدف إلى تطوير حلول مستدامة في مجال الطاقة من خلال الاستفادة من المخلفات والحمأة بطرق صديقة للبيئة تدعم مفاهيم الاستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة عمان العربية على ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلبتها، وتشجيعهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، وتمكينهم من المنافسة في المحافل الوطنية والإقليمية، وإبراز قدرات الجامعة في دعم البحث التطبيقي والابتكار التقني.