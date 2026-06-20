جامعة عمان العربية تستقبل وفداً من الأطباء الأمريكيين في اليوم الطبي المجاني

خبرني - تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، وتجسيدًا لالتزام الجامعة بدورها المجتمعي ورسالتها الإنسانية في تعزيز الصحة العامة وخدمة المجتمع المحلي، ورعايةً لطلبتها وموظفيها وأسرهم، نظمت كلية الصيدلة والمركز الصحي في الجامعة بالتعاون مع جمعية المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية الامريكية (UMR) ، وجمعية شريان الخير الخيرية، اليوم الطبي المجاني "صحتك في يومين"، بمشاركة نخبة من الأطباء والمختصين في مختلف المجالات الصحية والطبية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمن اليوم الطبي عدداً من العيادات الطبية المتخصصة التي شملت عيادات النسائية، والأطفال، والأسرة، والطب العام، والطوارئ، والطب الباطني، حيث تم تقديم خدمات الكشف الطبي والاستشارات العلاجية للمراجعين على أيدي نخبة من الأطباء الأمريكيين المتطوعين القادمين من شيكاغو، ونيوجيرسي، وتينيسي ونيويورك، كما اشتملت الفعاليات على إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة بالتعاون مع مختبرات ميجالاب، إضافةً إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مجاناً للمستفيدين، مما أسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الطبية النوعية للفئات المستهدفة.

وشهد اليوم الطبي إقبالاً لافتاً من أفراد المجتمع المحلي في مناطق عين الباشا، والبقعة، وزعرورة، وصويلح، وموبص، إضافةً إلى منتسبي الجامعة، حيث استفاد من الخدمات الطبية المقدمة نحو (400) مراجع تلقوا الفحوصات والاستشارات والرعاية الصحية المجانية ضمن بيئة تنظيمية متكاملة عكست مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المنظمة والشريكة، كما حظيت المبادرة بدعم عدد من المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، من أبرزها شركة (Good Day) ، ووكالة نصر الله التجارية، إلى جانب الدور المحوري الذي قامت به جمعية المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية (إيمانا) في تنظيم وتنسيق الجهود الطبية واللوجستية، مما أسهم في إنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

وبهذا الصدد أشادت الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية بالجهود الإنسانية والطبية التي بذلها فريق الأطباء الأمريكيين المتطوعين من جمعية "إيمانا"، مؤكدةً أن هذه المبادرة تجسد أهمية الشراكات الفاعلة في دعم القطاع الصحي وخدمة المجتمعات المحلية، كما ثمّنت الدور المتميز الذي قام به أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة كلية الصيدلة في تنظيم الفعالية، والمساهمة في صرف الأدوية وتقديم الدعم اللوجستي والإرشادي للمراجعين، مما أسهم في إنجاح اليوم الطبي وتحقيق أهدافه، وقدمت أبو حويج الشكر والتقدير لجميع الجهات الداعمة والشركاء والأطباء المتطوعين على مساهماتهم القيمة، مؤكدةً أن نجاح هذه المبادرة يعكس روح العمل التطوعي والتكامل المؤسسي في خدمة المجتمع، حيث جرى في ختام الفعالية تكريم المشاركين والمتطوعين تقديراً لجهودهم وعطائهم المتميز.

بدوره أشار الدكتور فادي الدعدول مدير المركز الصحي في جامعة عمان العربية إلى أن تنظيم هذا اليوم الطبي المجاني يجسد التزام الجامعة بدورها المجتمعي وحرصها على توفير خدمات صحية نوعية تسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع المحلي وتلبية احتياجاتهم الطبية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تشكل فرصة مهمة لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني، وأضاف أن استضافة الفعالية عكست جاهزية المركز الصحي في الجامعة، الذي استحدثته الجامعة مؤخراً ضمن خططها التطويرية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، حيث تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ويضم كوادر صحية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

من جانبهم عبر المشاركون والمستفيدون عن تقديرهم لجامعة عمان العربية وشركائها على تنظيم هذه المبادرة الصحية المجانية، مثمنين الجهود المبذولة في توفير خدمات طبية متكاملة وإتاحة الفرصة للاستفادة من الاستشارات والفحوصات والعلاجات اللازمة، مؤكدين على أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي الصحي وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، وتعكس الدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التكافل والعطاء، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية وترسيخ الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للفئات الأكثر حاجة، ويعزز قيم التكافل والتطوع والعمل الإنساني في المجتمع.