مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في (عمان العربية) يشارك في حفل توزيع جوائز (صُنّاع الإرث البيئي)

خبرني - تحت رعاية معالي وزير البيئة السيد أيمن سليمان، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، وسفيرة مملكة هولندا لدى الأردن ستيلا كلوت ، وضمن مشروع "الإدارة الحضرية الذكية للمياه: تعزيز القدرة التكيفية والمرونة الحضرية في مدينة عمان من خلال البنية التحتية الخضراء" ، شارك الدكتور سامر عياصرة مدير مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، والسيد يوسف الخالد من مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة في حفل توزيع جوائز "صُنّاع الإرث البيئي"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية الشريكة في مجالات البيئة والاستدامة.

وتعليقاً على مشاركته بيّن الدكتور عياصرة بأن الجائزة تهدف إلى تمكين طلبة الجامعات الأردنية من تطوير حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة لمعالجة تحديات الفيضانات في المناطق الحضرية والتكيف مع آثار التغير المناخي وإبراز الجهود والممارسات المتميزة في مجال الحفاظ على البيئة، وتحفز الأفراد والمؤسسات على تبني حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في الحد من التحديات البيئية، إضافةً إلى نشر الوعي بأهمية الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وتشجيع المبادرات التي تعزز التكامل بين القطاعات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وشهد الحفل حضوراً واسعاً لممثلين عن عدد من الجامعات الأردنية والجهات الرسمية والمنظمات المعنية بالشأن البيئي، حيث جاء تنظيم هذه الجائزة في إطار دعم المبادرات الريادية التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية، لا سيما تلك المرتبطة بندرة المياه، والتغير المناخي، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر في المدن الحضرية، كما جرى خلال الحفل تكريم عدد من المبادرات والمشاريع التي ركزت على توظيف التكنولوجيا والابتكار في تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتأتي مشاركة جامعة عمان العربية تأكيداً لالتزامها بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتشجيع البحث التطبيقي والابتكار لدى الطلبة والباحثين في مجالات إدارة المياه والطاقة والبيئة، كما تعكس هذه المشاركة حرص الجامعة على تعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية فاعلة في خدمة المجتمع وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والدولية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.