هندسة عمان العربية تشارك في تحكيم مشاريع تصميم مجمعات سكنية

خبرني - ضمن إطار تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي، وتنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، وبمتابعة من الدكتور أنور العسّاف عميد كلية الهندسة، شاركت الأستاذ الدكتورة حنان أحمد عضو هيئة التدريس في قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة في مناقشة وتحكيم مشاريع طلبة قسم العمارة في كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا، وذلك ضمن مشروع أكاديمي حمل عنوان: "تخطيط وتصميم مجمعات سكنية في مشروع إسكان بمدينة عمرة الجديدة"، وبحضور نخبة من الأكاديميين والمهندسين المعماريين المتخصصين.

وتضمنت مشاركة الدكتورة حنان مناقشة وتحكيم مشاريع الطلبة المتعلقة بتخطيط وتصميم المجمعات السكنية، بما يشمل المباني السكنية والإدارية والخدمية ضمن المخططات المقترحة، حيث جرى تقييم الأعمال المقدمة وفق أسس أكاديمية ومهنية تراعي الجوانب التخطيطية والتصميمية والوظيفية للمشاريع، كما قدمت مجموعة من الملاحظات والتوجيهات العلمية التي من شأنها الإسهام في تطوير مهارات الطلبة وصقل قدراتهم التصميمية وتعزيز جودة مخرجاتهم الأكاديمية، واطلعت الدكتورة حنان على عدد من المشاريع والأفكار التصميمية التي أنجزتها المجموعات المشاركة، مثمنةً المستوى المتقدم الذي أظهره الطلبة في توظيف المفاهيم المعمارية والتخطيطية الحديثة، وقدرتهم على تقديم حلول تصميمية مبتكرة تراعي متطلبات التنمية الحضرية المستدامة وتستجيب للتحديات السكنية المعاصرة، مما يعكس جودة العملية التعليمية وفاعلية المخرجات الأكاديمية في مجال العمارة والتخطيط.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع توجهات جامعة عمان العربية في تعزيز دورها الأكاديمي وتفعيل شراكاتها مع مؤسسات التعليم العالي المحلية، مما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف العلمية، وتطوير الممارسات التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم المعماري بما يواكب المستجدات الأكاديمية والمهنية في هذا المجال.