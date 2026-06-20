*
السبت: 20 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • الأردن يدين استيلاء الاحتلال على أراض لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان بالقدس الشرقية

الأردن يدين استيلاء الاحتلال على أراض لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان بالقدس الشرقية

  • 20 حزيران 2026
  • 12:37
الأردن يدين استيلاء الاحتلال على أراض لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان بالقدس الشرقية

خبرني - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة؛ خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر
بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر
  • 2026-06-20 21:50
واحد من كل 18 شخصا في الأردن يعتبر لاجئ
واحد من كل 18 شخصا في الأردن يعتبر لاجئ
  • 2026-06-20 19:57
أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد لعدد من الشوارع الرئيسية مساء الاثنين
أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد لعدد من الشوارع الرئيسية مساء الاثنين
  • 2026-06-20 19:54
وزيرة التنمية: مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة
وزيرة التنمية: مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة
  • 2026-06-20 19:25
السياحة والآثار: نعمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بموقع المغطس
السياحة والآثار: نعمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بموقع المغطس
  • 2026-06-20 17:46
إعادة فتح طريق الكرك-الأغوار بعد تدهور تنك مياه في منطقة الخرزة
إعادة فتح طريق الكرك-الأغوار بعد تدهور تنك مياه في منطقة الخرزة
  • 2026-06-20 17:14