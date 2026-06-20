كلية الأعمال في عمان العربية تنظم ورشة تدريبية لطلبتها بالتعاون مع جامعة مالايا الماليزية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز مهارات الطلبة في مجالات التقنيات الحديثة وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي ودوره المتنامي في دعم بيئات الأعمال وصناعة القرار، نظّم قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الأعمال بالتعاون مع جامعة مالايا الماليزية، ورشة تدريبية بعنوان "Artificial Intelligence in Action: Smart Decision Making for Business and Management"، قدمتها الدكتورة رشا عطا الله من قسم علوم الحاسب في جامعة مالايا، وبإشراف الدكتورة الاء المومني عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال في جامعة عمان العربية، وذلك عبر منصة Microsoft Teams، وبمشاركة عدد من الطلبة في الكلية.

وتناولت الورشة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في دعم عمليات اتخاذ القرار في بيئات الأعمال والإدارة، حيث استعرضت المحاضِرة أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة وآليات توظيفها في تحليل البيانات، وتحسين كفاءة القرارات الإدارية، وتعزيز الأداء المؤسسي في ظل التحول الرقمي المتسارع، كما ناقشت الفرص والتحديات المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وأهم المتطلبات اللازمة للاستفادة منها بصورة فعّالة ومسؤولة، وشكّلت الورشة فرصة علمية متميزة لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بين جامعة عمان العربية وجامعة مالايا الماليزية، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات البحثية والتطبيقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واستخداماته في قطاع الأعمال والإدارة، وشهد اللقاء تفاعلاً إيجابياً من المشاركين من خلال المناقشات والاستفسارات التي عكست اهتمامهم المتزايد بالتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة.

وفي ختام الورشة عبر الأستاذ الدكتور حسين عوض نائب عميد كلية الأعمال في جامعة عمان العربية عن بالغ شكره وتقديره للدكتورة عطا الله لجهودها في تقديم هذه الورشة العلمية المتميزة وما اشتملت عليه من محتوى معرفي متخصص أسهم في إثراء خبرات الطلبة وتعزيز فهمهم للتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مجالي الأعمال والإدارة، مشيداً بمستوى التعاون الأكاديمي المثمر بين جامعة عمان العربية وجامعة مالايا، ومؤكداً على أهمية استمرار مثل هذه الشراكات العلمية في دعم العملية التعليمية وتبادل الخبرات، وأكد في الوقت ذاته على حرص كلية الأعمال على مواصلة تنظيم الفعاليات والأنشطة الأكاديمية المشتركة التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة وتوسيع آفاقهم المعرفية، بما ينسجم مع متطلبات التطور التقني المتسارع واحتياجات سوق العمل الحديث.

من جانبها أعربت الدكتورة عطا الله عن خالص شكرها وتقديرها لجامعة عمان العربية لدعوتها لتقديم هذه الورشة، مثمّنةً التفاعل الإيجابي والمثمر من الطلبة المشاركين، وأكدت على أهمية تعزيز أطر التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعات العربية والدولية، مما يسهم في تطوير المعرفة ودعم البحث العلمي، وتمكين الطلبة من مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل وسوق العمل.

وجاءت هذه الورشة انسجاماً مع توجه جامعة عمان العربية نحو تعزيز المعرفة بالتقنيات الحديثة وتنمية مهارات الطلبة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية، وإلى رفع مستوى وعي الطلبة بأهمية الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات الإدارية والاستراتيجية، وإبراز دوره في تطوير الأعمال وتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات.