برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين… جامعة عمان العربية تختتم بطولة سداسي كرة القدم للطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية

خبرني - برعاية صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، اختُتمت في جامعة عمان العربية فعاليات بطولة سداسي كرة القدم للطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية، وبحضور كلّ من : سعادة الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية، والأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وسعادة الأستاذ الدكتور محمد بن خزيم الشمري القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية لدى الأردن، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية والشخصيات الأكاديمية والإدارية ، وبمشاركة (16) فريقاً من مختلف الجامعات الأردنية، وسط أجواء رياضية مميزة عكست روح التنافس الشريف والأخوة بين الطلبة.

وبهذا الصدد رحّب الدكتور الجازي بصاحب السمو والوفد المرافق وبالحضور، مؤكداً اعتزاز جامعة عمان العربية باستضافة هذه البطولة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية المتينة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعكس روح التعاون والتواصل بين الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية، مُشيراً إلى أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الرياضية والطلابية التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز قيم العمل الجماعي والتنافس الإيجابي، انطلاقاً من إيمانها بدور الأنشطة اللامنهجية في بناء شخصية الطالب المتكاملة وصقل قدراته القيادية والاجتماعية.

من جانبه أعرب الدكتور الشمري عن شكره وتقديره لجامعة عمان العربية على استضافتها المتميزة للبطولة وحسن تنظيمها، مؤكداً أن هذه الفعاليات الرياضية تسهم في تعزيز أواصر الأخوة والتواصل بين الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية، وتوفر لهم بيئة إيجابية تسهم في تنمية شخصياتهم وصقل مهاراتهم، كما أشاد بالدور الذي تقوم به الجامعات الأردنية في احتضان الطلبة السعوديين وتوفير بيئة أكاديمية وثقافية داعمة لهم، مثمناً مستوى التعاون القائم بين الملحقية الثقافية السعودية ومؤسسات التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز مسيرتهم العلمية والعملية.

بدوره أكد الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية على أهمية هذه البطولات والأنشطة الرياضية في تعزيز العلاقات الأخوية بين الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي والتواصل الثقافي بينهم، وأشار إلى أن عمادة شؤون الطلبة تواصل دعمها للبرامج والفعاليات التي تسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته القيادية والاجتماعية، بما ينعكس إيجاباً على مسيرته الأكاديمية والشخصية ، وأشار إلى أن عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية تواصل من خلال قسم الأنشطة الطلابية، تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تهدف إلى توفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والتميز، وتعزيز مشاركة الطلبة في مختلف الأنشطة التي تنمي قدراتهم وتثري تجربتهم الجامعية.

وفي ختام البطولة تم تتويج جامعة الزيتونة الأردنية بلقب البطولة بعد أداء متميز طوال المنافسات، فيما حصدت جامعة الشرق الأوسط المركز الثاني، في بطولة اتسمت بالمستوى الفني المتميز والروح الرياضية العالية بين الفرق المشاركة. كما شهد الحفل الختامي تكريم الجهات الداعمة والشركاء والقائمين على التنظيم، إلى جانب عدد من المشاركين والمساهمين، تقديراً لجهودهم الفاعلة ودورهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي وتحقيق أهدافه المنشودة.

وأعربت جامعة عمان العربية وعمادة شؤون الطلبة عن بالغ شكرهما وتقديرهما للملحقية الثقافية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية ولجميع الجهات الداعمة والمشاركة، مثمنين تعاونهم وجهودهم التي أسهمت في نجاح البطولة وتعزيز رسالتها الرياضية والاجتماعية، وأكدت الجامعة أن استضافتها لهذه البطولة تأتي انسجاماً مع رؤيتها في دعم الأنشطة الطلابية النوعية التي تسهم في تنمية شخصية الطلبة وتعزيز قيم التعاون والانتماء والتنافس الإيجابي، إلى جانب ترسيخ أواصر التواصل الثقافي والأخوي بين الطلبة من مختلف الجنسيات، بما يثري تجربتهم الجامعية ويعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وبناء جيل مبدع ومتميز.