بعد الأولى أردنياً بتصنيف التايمز .. عمان الأهلية تتألق بالمركز الاول على الجامعات الخاصة والثالثة محلياً بتصنيف كيو .أس

خبرني - بعد أن تصدرت جامعة عمان الأهلية في تصنيف Times Higher Education ، لتكون الأولى على الجامعات الأردنية على مستوى المملكة.

تتصدر اليوم بالمركز الاول على الجامعات الأردنية الخاصة والمركز الثالث على كافة الجامعات الأردنية بتصنيف كيو .أس 2027 .

ويعد هذا الإنجاز تأكيداً على المكانة الأكاديمية المرموقة التي وصلت إليها الجامعة، والجهود المستمرة التي تبذلها في مجالات التعليم والبحث العلمي والانفتاح الدولي، وجودة التعليم، والبيئة البحثية، وجودة الأبحاث، والتعاون مع القطاع الصناعي، والنظرة الدولية.

ويعكس هذا التقدم الرؤية الاستراتيجية لجامعة عمان الأهلية في تعزيز التميز المؤسسي، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي، ودعم الابتكار والبحث العلمي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني: " تفخر جامعة عمان الأهلية بما يتم تحقيقه من إنجازات ، وهو ثمرةٌ لجهود مؤسسية متكاملة ورؤية واضحة رسمناها لنقل الجامعة إلى مصافّ الجامعات ذات الحضور العالمي. ونحن ماضون بخطىً واثقة نحو آفاقٍ أرحب، لتكون مرجعيّتنا في المرحلة المقبلة هي الجامعات العالمية الرائدة، بما يُسهم في تعزيز حضور التعليم العالي الأردني على الخارطة الدولية".

وأضاف : إن جامعة عمان الأهلية تخطو بثبات من إنجاز الى إنجاز مكلّلة مسيرتها بالفخر والحضورالفاعل محليا وعربيا ودوليا ، انطلاقاً من رسالتها في تقديم تعليم نوعي متميّز، وبناء بيئة جامعية محفزة للإبداع والريادة.

من جانبه، أشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان بهذا الإنجاز النوعي، مؤكّداً أنّه يعكس التزام الجامعة بتحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية المرتكزة على جودة التعليم والبحث العلمي والتدويل والاستدامة ، كما يرسخ مكانة الجامعة العالمية.

وأضاف : إن تقدّم الجامعة إلى المرتبة 643 عالمياً في هذا التصنيف يمثل محطة مهمة في مسيرتها الأكاديمية، ويشكل حافزاً لمواصلة العمل نحو تحقيق مراتب أكثر تقدماً في التصنيفات العالمية.