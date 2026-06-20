جامعة دمشق تتدخل لحسم الجدل حول أنشطة النقاب داخل كلية الطب البشري

خبرني - أصدرت جامعة دمشق بيانا بعد الجدل الذي رافق تنظيم حملة ارتداء النقاب داخل حرم كلية الطب البشري شددت فيه على أن جميع الأنشطة والفعاليات داخل الجامعة تخضع للأنظمة والتعليمات النافذة.

جاء في بيان رسمي لجامعة دمشق أنه "لا يجوز تنفيذ أي نشاط من قبل أي جهة أو مؤسسة أو فريق أو مبادرة من دون الحصول على الموافقات الرسمية والأصولية من رئاسة الجامعة والجهات المختصة".

وصدر البيان عقب تداول تسجيلات مصورة وصور من داخل كلية الطب أظهرت نشاطا لحملة "الذهبي"، تضمن توزيع ما تصفه الحملة بـ"اللباس الشرعي" والترويج له بين الطالبات، في خطوة أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وفتحت باب النقاش حول طبيعة الأنشطة المسموح بإقامتها داخل الحرم الجامعي والجهات المخولة بمنح الموافقات اللازمة لها.

وأكدت الجامعة أن تنفيذ أي فعالية داخل الحرم الجامعي من دون موافقة مسبقة أو تنسيق رسمي مع رئاسة الجامعة يُعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها، مشيرة إلى أن ذلك يعرّض القائمين على النشاط للمساءلة القانونية والإدارية، ويستوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وفق الأصول النافذة.

وأضافت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة بحق أي جهة أو أفراد يدخلون الحرم الجامعي أو يمارسون أي نشاط فيه من دون استكمال إجراءات التنسيق والاعتماد الرسمية، في تأكيد على التزامها بتنظيم الأنشطة التي تستضيفها الجامعة وضمان إقامتها ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

وجددت جامعة دمشق، في ختام بيانها، تأكيدها على أهمية الالتزام بالضوابط الناظمة للأنشطة والفعاليات داخل الحرم الجامعي، معتبرة أن التقيد بهذه الإجراءات يسهم في الحفاظ على البيئة الأكاديمية، وصون حرمة المؤسسة التعليمية، وضمان حسن سير العملية التعليمية والإدارية بعيدا عن أي ممارسات لا تنسجم مع الأنظمة المعمول بها.

ويأتي هذا الموقف الرسمي في وقت لا تزال فيه حملة "الذهبي" تثير نقاشا واسعا، بعد نشرها تسجيلا مصورا من داخل كلية الطب، قالت إنه يوثق إقبال طالبات على ارتداء اللباس الذي توزعه الحملة مجانا، واصفة إياه بأنه "لباس الحشمة والوقار" و"الزي الأصلي". وفي المقابل، أثار النشاط تساؤلات حول كيفية تنظيمه داخل الحرم الجامعي، وما إذا كان قد حصل على الموافقات الرسمية التي تشترطها الجامعة لإقامة مثل هذه الفعاليات.

إلى ذلك، رد حساب تحت مسمى "الذهبي" وينشر كافة فعاليات "الحملات الشرعية" المشابهة، ردا على من يتساءل أو يشكك في مخالفة القوانين من خلال هذه الحملات قائلا: "إلى بعض من ظن أن حملة الذهبي للحجاب الشرعي تخالف قوانين الدولة السورية أو أن هذا البيان خرج بخصوصها وخاصة الفلول والعلمانيين وكارهي الإسلام ومظاهره وغيرهم . فنبشرهم بما يسوؤهم".

وأضاف: "حملة الذهبي لا تدخل مكانا بدون موافقة ولقد تمت الموافقة من جامعة دمشق وتم إعلامنا بنقاط معينة لا يمكن تجاوزها كالتصوير الطائر وخلافه".

وأردف: "لذا تجد تصوير الدرون خارج حدود الجامعة التزاما واحتراما لتنبيهات إدارة الجامعة ..ولقد التزمت الحملة التزاما تاما بالتعليمات جزى الله القائمين على الجامعة خيرا ".

وتابع "الذهبي": "نكرر .. لقد حصلت حملة الذهبي للحجاب الشرعي على موافقة من إدارة الجامعة وهذا أمر طبيعي ومعلوم .. ويعلمه الجميع .. فمن ظن خلاف ذلك فحزن أو فرح... ".