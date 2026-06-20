برعاية معالي وزير الداخلية...

خبرني - تجسيداً لمعاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية واحتفاءً بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وتحت رعاية معالي وزير الداخلية السيد مازن الفراية، ومندوباً عنه محافظ البلقاء السيد فيصل المساعيد ، أقامت جامعة عمان العربية احتفالاً وطنياً بهيجاً ، بحضور كلّ من : الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، والأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس للتخطيط وضمان الجودة، والأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية، والسيدة نادية القديمات مساعد الرئيس للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة إلى جانب عدد من أصحاب العطوفة والسعادة، وممثلي الهيئات الدبلوماسية والجاليات العربية في الأردن، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع غفير من طلبة الجامعة.

وبهذه المناسبة أشار الدكتور الوديان خلال كلمته إلى أن الاحتفال بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، والمتزامن مع عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، يجسد معاني الفخر والاعتزاز بالمنجزات التي حققها الأردن على مدى ثمانية عقود، مستذكراً تضحيات الآباء والأجداد الذين أسهموا في بناء دولة المؤسسات والقانون تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة ، مؤكداً إلى أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل علامة فارقة في الوجدان الأردني، وتجسد قصة كفاح وعطاء أثمرت عن بناء دولة متقدمة ومستقرة بقيادتها الهاشمية الحكيمة ، مُبيناً بأن الأردن استطاع تجاوز مختلف التحديات والأزمات التي واجهته، ليواصل مسيرته التنموية بثقة واقتدار.

وأعرب الوديان عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في تعزيز مكانة الأردن إقليمياً ودولياً، وحرصه المستمر على خدمة قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب المحافظة على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، كما رفع الوديان باسم أسرة جامعة عمان العربية أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأسرة الهاشمية الكريمة، بمناسبة عيد الاستقلال، داعياً الله أن يحفظ الأردن وقيادته، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

من جانبه أكد الدكتور بن طريف على أن الاحتفال بعيد الاستقلال يجسد أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، ويعكس الاعتزاز بالمسيرة الوطنية المظفرة التي أرست دعائم الدولة الأردنية الحديثة على أسس من الإنجاز والعطاء والتقدم، مُشيراً إلى أن ذكرى الاستقلال تمثل محطة وطنية راسخة في وجدان الأردنيين، نستذكر من خلالها تضحيات الآباء والأجداد الذين أسهموا في بناء الوطن وصون منجزاته، مستلهمين من قيادتنا الهاشمية الحكيمة قيم العمل والإنجاز والإخلاص ،وأضاف أن جامعة عمان العربية تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ قيم المواطنة الصالحة والهوية الوطنية لدى طلبتها، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة الوطنية والثقافية التي تعزز روح المسؤولية والانتماء، وتسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا وطنه، مؤمن بدوره في بناء مستقبله وخدمة مجتمعه، مؤكداً على أن الجامعة تحرص على أن تكون المناسبات الوطنية فرصة لترسيخ قيم الوحدة والتلاحم، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والانفتاح، بما ينسجم مع رؤية الجامعة ورسالتها في إعداد كوادر قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والإنجاز التي يشهدها الأردن في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.

وتضمن الحفل عرض فيديو تهنئة خاصاً أعدته أسرة جامعة عمان العربية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، عبّرت من خلاله عن اعتزازها بمسيرة الوطن وإنجازاته في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، كما اشتمل الحفل على فقرات شعرية وطنية ألقاها الشاعر هلال الشرفات جسدت معاني الانتماء والولاء، إلى جانب عروض فنية وتراثية قدمتها فرقة الرمثا للفنون الشعبية، وفرقة أمانة عمان، والتي عكست الموروث الثقافي الأردني الأصيل، وشاركت موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بعزف مقطوعات وطنية أضفت أجواءً من الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة ، فيما جرى افتتاح معرض الجاليات العربية الذي ضم أجنحة متنوعة عكست ثقافات وتراث الدول المشاركة، في صورة جسدت عمق العلاقات الأخوية وروح التعايش والتنوع الثقافي ، كما افتُتح على هامش الاحتفال معرض الصور الذي نظمته مديرية التوجيه المعنوي، وضم مجموعة من الصور التوثيقية التي جسدت محطات بارزة من تاريخ الدولة الأردنية ومسيرة بنائها وتطورها منذ الاستقلال، إلى جانب إبراز الإنجازات الوطنية التي تحققت في مختلف المجالات في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، حيث حظي المعرض باهتمام وإشادة الحضور لما عكسه من مضامين وطنية تجسد مسيرة العطاء والإنجاز التي شهدتها المملكة على امتداد ثمانية عقود من الاستقلال.