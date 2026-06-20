غرفتا تجارة الأردن وعمّان تشاركان بالملتقى الاقتصادي العربي الألماني في برلين

خبرني - شارك وفد من غرفتي تجارة الأردن وعمّان في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني التاسع والعشرين، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 17 إلى 19 حزيران الحالي، تحت شعار "ما بعد التحول: الذكاء والابتكار وصناعة الأثر"، بمشاركة واسعة من صناع القرار الاقتصادي ورجال الأعمال والخبراء من الدول العربية وألمانيا.

ومثل الوفد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمّان نبيل الخطيب رئيساً للوفد، وضم أعضاء مجلس إدارة الغرفتين خطاب البنا، وهمام حبنكة، بهجت حمدان، وفلاح الصغير.

وحسب بيان مشترك للغرفتين اليوم السبت، أكد الخطيب أن المشاركة تأتي في إطار حرص غرفتي تجارة الأردن وعمّان على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن وألمانيا، والترويج للاستثمارات في الاردن، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الألماني، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن الملتقى يشكل منصة مهمة للحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، لا سيما في ظل تركيزه على قضايا الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي والاستدامة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة، وهي قطاعات تحظى باهتمام متزايد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة.

وأضاف أن الوفد الأردني عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء وممثلي الوفود العربية والشركات والمؤسسات الاقتصادية الألمانية والعربية المشاركة، جرى خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة والمزايا التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية، إلى جانب بحث إمكانيات إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة.

كما شاركت غرفة تجارة الأردن في اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة والجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حيث تشغل غرفة تجارة الاردن منصب نائب رئيس الغرفة.

وأوضح الخطيب أن اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة والجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ناقشت أنشطة الغرفة وخططها المستقبلية وبرامجها الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين العربي والألماني، إضافة إلى استعراض التطورات الاقتصادية وسبل البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وألمانيا واصل نموه خلال عام 2025، حيث ارتفعت الصادرات الأردنية إلى السوق الألمانية بنسبة 92.4 بالمئة لتصل إلى 58.5 مليون دينار، مقارنة مع 30.4 مليون دينار في عام 2024، فيما زادت المستوردات من 677.1 مليون دينار إلى 718.2 مليون دينار وبنسبة 6.1 بالمئة.

وبين أن الأردن يمتلك فرصاً واعدة لتعزيز صادراته إلى السوق الألمانية، خصوصاً في قطاعات الألبسة والأدوية والصناعات الغذائية والتقنيات الحديثة، مؤكداً أهمية تكثيف التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الإمكانات المتاحة وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الخطيب إلى أن العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية تواصل نموها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية خلال عام 2025 نحو 62.3 مليار يورو، بزيادة تجاوزت 8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ما يؤكد متانة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين ويوفر فرصاً إضافية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الأردن.

وشهد الملتقى، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام، مشاركة أكثر من 300 من القيادات الاقتصادية وصناع القرار وممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين العربي والألماني، وتضمن جلسات متخصصة وطاولات مستديرة ولقاءات أعمال ثنائية ناقشت موضوعات الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، والتحول الرقمي، وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، والممرات التجارية والخدمات اللوجستية، والمناطق الحرة، والأمن السيبراني، والطاقة والمياه، والسياحة الذكية، والرعاية الصحية، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية وألمانيا.

يذكر أن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تأسست عام 1976 بهدف بناء جسور التعاون الاقتصادي بين ألمانيا والدول العربية، وتعد من أبرز المؤسسات الاقتصادية المشتركة التي تعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين..