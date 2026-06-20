إنجي وجدان تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

خبرني - أثارت الفنانة إنجي وجدان قلق جمهورها بعد إعلان تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشاركت إنجي وجدان متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بصورة من داخل المستشفى ظهرت خلالها وهي تتلقى العلاج، حيث بدت الكانيولا الطبية مثبتة في ذراعها، واكتفت بتعليق مقتضب كتبت فيه: «ادعولي»، ما دفع عدداً كبيراً من محبيها وزملائها في الوسط الفني إلى التفاعل معها وتوجيه رسائل الدعم وتمنيات الشفاء العاجل.

وسرعان ما تصدر خبر مرض الفنانة اهتمام متابعيها، خاصة أنها لم تكشف حتى الآن عن التشخيص الطبي أو المدة التي ستقضيها تحت الملاحظة والعلاج، الأمر الذي زاد من تساؤلات الجمهور حول حالتها الصحية.

وكانت إنجي وجدان قد تحدثت خلال الفترة الماضية عن توجهاتها الفنية الجديدة، مؤكدة حرصها على اختيار أعمال تحمل قيمة فنية ورسائل هادفة، بعيداً عن الاهتمام بحجم الدور أو مساحة الظهور على الشاشة.

كما أعربت مؤخراً عن سعادتها بالمشاركة كضيفة شرف في مسلسل «سينجل ماذر فاذر» بطولة ريهام عبد الغفور، مشيرة إلى أن العمل لامس واقعاً اجتماعياً قريباً من الجمهور، وهو ما شجعها على خوض التجربة.