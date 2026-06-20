*
السبت: 20 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تقرير أممي يضع إسرائيل بالقائمة السوداء للعنف الجنسي بالنزاعات

  • 20 حزيران 2026
  • 10:43
تقرير أممي يضع إسرائيل بالقائمة السوداء للعنف الجنسي بالنزاعات

خبرني  - انهارت الأعراف الدبلوماسية في الأمم المتحدة الجمعة عندما انخرط مبعوث إسرائيل والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في مشادة كلامية حادة خلال جلسة علنية.

وخلال اجتماع عقد في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاعات، طالب المبعوث الإسرائيلي داني دانون باستقالة براميلا باتن، التي أعدت تقريرا أدرج إسرائيل للمرة الأولى في القائمة السوداء بسبب مثل هذه الانتهاكات، متهما إياها بالتحيز.

وتدخلت مسؤولة أخرى في الأمم المتحدة، هي فانيسا فريزر، ممثلة غوتيريش لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، والتي أعدت تقريرا منفصلا أدرج إسرائيل أيضا في القائمة السوداء، وهتفت مطالبة بنقطة نظام. وطالبت دانون بالامتناع عن "الهجمات الشخصية"، مضيفة أنها تمتلك "أدلة مؤكدة".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

استشهاد مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاح بقصف إسرائيلي لمنزل بغزة
استشهاد مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاح بقصف إسرائيلي لمنزل بغزة
  • 2026-06-20 20:16
ثأر جنوب لبنان لغزة.. هند رجب ما زالت تطارد الكتيبة 52 الإسرائيلية
ثأر جنوب لبنان لغزة.. هند رجب ما زالت تطارد الكتيبة 52 الإسرائيلية
  • 2026-06-20 18:52
نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في لبنان
نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في لبنان
  • 2026-06-20 17:58
السبب ليس انسانيا ! .. القضاء الإسرائيلي يلزم بن غفير بحذف فيديو أسطول الصمود
السبب ليس انسانيا ! .. القضاء الإسرائيلي يلزم بن غفير بحذف فيديو أسطول الصمود
  • 2026-06-20 14:58
الصحة الإسرائيلية تسجل أول حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا
الصحة الإسرائيلية تسجل أول حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا
  • 2026-06-20 12:21
4 شهداء من عائلة واحدة بقصف شقة بغزة والاحتلال يوسع الخط الأصفر ببيت لاهيا
4 شهداء من عائلة واحدة بقصف شقة بغزة والاحتلال يوسع الخط الأصفر ببيت لاهيا
  • 2026-06-20 08:16