تقرير أممي يضع إسرائيل بالقائمة السوداء للعنف الجنسي بالنزاعات

خبرني - انهارت الأعراف الدبلوماسية في الأمم المتحدة الجمعة عندما انخرط مبعوث إسرائيل والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في مشادة كلامية حادة خلال جلسة علنية.

وخلال اجتماع عقد في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاعات، طالب المبعوث الإسرائيلي داني دانون باستقالة براميلا باتن، التي أعدت تقريرا أدرج إسرائيل للمرة الأولى في القائمة السوداء بسبب مثل هذه الانتهاكات، متهما إياها بالتحيز.

وتدخلت مسؤولة أخرى في الأمم المتحدة، هي فانيسا فريزر، ممثلة غوتيريش لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، والتي أعدت تقريرا منفصلا أدرج إسرائيل أيضا في القائمة السوداء، وهتفت مطالبة بنقطة نظام. وطالبت دانون بالامتناع عن "الهجمات الشخصية"، مضيفة أنها تمتلك "أدلة مؤكدة".