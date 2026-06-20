هل تسببت عضة قرد في رحيل إيجي إيرتيم؟

خبرني - شهدت قضية وفاة الفنانة التركية إيجي إيرتيم تطورات جديدة، بعدما طالب محامي أسرتها فرضية تعرضها لعضة قرد خلال رحلة سابقة إلى تايلاند.

وبحسب ما كشفته عائلة الراحلة، فإن إيجي عادت من رحلتها وهي تعاني من مشكلات صحية حادة، أبرزها آلام واضطرابات شديدة في المعدة، الأمر الذي أثر على حالتها الجسدية خلال الأيام الأخيرة قبل رحيلها.

وأوضحت والدتها أن ابنتها لم تكن في حالة صحية تسمح لها بالمشاركة في احتفال عيد ميلادها، لكنها استجابت لإلحاح أصدقائها وقررت الحضور لفترة قصيرة، قبل أن تتدهور حالتها بشكل مفاجئ أثناء السهرة وتغادر المكان متوجهة إلى منزلها.

وفي تطور لافت، أصدر محامي الأسرة أوغور غوككويون بيانًا أكد فيه أن أفراد العائلة أبلغوه بوجود ثلاث علامات أو ندوب على الذراع اليسرى للراحلة، يُعتقد أنها ناتجة عن عضة قرد تعرضت لها خلال وجودها في تايلاند.

وأشار المحامي إلى أنه استشار عددًا من المختصين الذين أوضحوا أن بعض عضات القرود قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، من بينها التهابات حادة أو تسمم بالدم في حال عدم اكتشافها أو علاجها بالشكل المناسب، وهو ما دفعه إلى التقدم بطلب رسمي للنيابة العامة لفحص هذا الاحتمال ضمن التحقيقات.

ورغم الجدل المتصاعد حول هذه الفرضية، لم تصدر الجهات المختصة حتى الآن أي نتائج رسمية تؤكد سبب الوفاة، فيما تواصل السلطات انتظار نتائج التقارير الطبية والتشريح لحسم الملابسات بشكل نهائي.

وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا في تركيا، خاصة أن وفاة إيجي إيرتيم جاءت بشكل مفاجئ بعد أيام قليلة من عودتها من السفر، ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول الظروف الصحية التي سبقت رحيلها والأسباب الحقيقية الكامنة وراء الوفاة.