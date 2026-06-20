الحكومة السورية تفرج عن صحفية ألمانية عبر الأردن

خبرني - أفرجت الحكومة السورية عن الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشيلمان بعد موافقة الخارجية السورية على طلب تقدمت به ألمانيا لترحيلها إلى بلادها.

أعلنت وزارة الخارجية السورية، أمس الجمعة، الموافقة على الطلب الذي تقدمت به ألمانيا من أجل ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشيلمان إلى بلادها، وذلك انطلاقا من الحرص على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة أنها تابعت ملف المواطنة الألمانية ميشيلمان منذ الكشف عن هويتها وجنسيتها، حيث جرى التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة ومع السفارة الألمانية في دمشق لتأمين متطلبات الرعاية القنصلية وفق الأصول المرعية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وقالت الإدارة، وفق ما نقلت "سانا": "بحسب المعطيات المتوافرة لدى الحكومة السورية، فقد كانت المذكورة موجودة ضمن مناطق شمال شرق سوريا، وشاركت إلى جانب عناصر تنظيم “قسد” خلال العمليات العسكرية التي شهدتها محافظة الرقة، وتم إيقافها برفقة أحد كبار عناصر “حزب العمال الكردستاني”، وذلك عقب دخولها الأراضي السورية بصورة غير مشروعة وإقامتها لفترة طويلة خارج نطاق سيطرة الدولة السورية".

وأوضحت الإدارة أنه وعلى الرغم من طبيعة الوقائع المنسوبة إلى المواطنة الألمانية فقد حرصت وزارة الخارجية والمغتربين على تسهيل جميع الطلبات المقدمة من الجانب الألماني، بما في ذلك تأمين زيارات قنصلية لممثلي السفارة الألمانية، وإجراء الكشف الطبي المطلوب، وتمكين ممثلي السفارة من الاطلاع على أوضاعها، التزاما بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

وغادرت ميشيلمان الأراضي السورية عبر الأردن إلى بلدها ألمانيا، عقب الإفراج عنها بعدما تم إيقافها في مدينة الرقة أواخر شهر يناير الماضي أثناء المستجدات الميدانية التي شهدتها المنطقة إثر المواجهات الدامية التي جرت بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. وقال محامي الصحفية الألمانية إن موكلته كانت محتجزة في سجن تابع للحكومة السورية في مدينة حلب في سجن النساء برفقة الصحفي التركي أحمد بولاد مشيرا إلى أنه علم بهذه التفاصيل من خلال معتقلة محتجزة مع ميشيلمان أخبرت محاميها أنها شاهدتها في قسم النساء في السجن الذي يضم 40 سجينة.