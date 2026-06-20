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  • تحليل علمي يكشف فوائد التوت الأزرق لصحة القلب وتقليل الالتهاب

تحليل علمي يكشف فوائد التوت الأزرق لصحة القلب وتقليل الالتهاب

  • 20 حزيران 2026
  • 10:37
تحليل علمي يكشف فوائد التوت الأزرق لصحة القلب وتقليل الالتهاب

خبرني - كشفت دراسة نشرتها مجلة Nutrients العلمية أن ثمار العنب الداكن والتوت الأزرق يحتويان على مركبات غذائية مهمة تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.
حلل العلماء بيانات دراسات وأبحاث تراكمت على مدى السنوات العشر الماضية، ووجدوا أن البوليفينولات والأنثوسيانين والريسفيراترول الموجودة في التوت الأزرق والعنب الداكن ترتبط بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وقد لوحظ التأثير الأبرز لهذه المواد على وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية، وهي ضرورية لتدفق الدم الطبيعي.

وأشارت النتائج إلى أن الفائدة كانت أبرز لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل من يعانون ارتفاع الكوليسترول، أو زيادة الوزن، أو ضغط الدم المرتفع، أو متلازمة التمثيل الغذائي، وفي العديد من الأبحاث، ارتبط تناول العنب والتوت الأزرق بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وتقليل علامات الالتهاب.
وشدد الباحثون على أن هذه الأغذية ليست بديلا عن الأدوية أو أو غيرها من التدابير الوقائية لحماية صحة القلب، لكنها يمكن أن تشكل إضافة مفيدة لنظام غذائي صحي، وأوصوا بإيلاء اهتمام خاص للأصناف داكنة اللون الغنية بالبوليفينول، لما لها من تأثير وقائي محتمل على القلب والأوعية.

وتبين العديد من الدراسات إلى أن ثمار التوت الأزرق تحوي على مضادات أكسدة تساعد في محاربة الالتهابات في الجسم، ما ينعكس إيجابا على صحة القلب والشرايين والعديد من الأعضاء الأساسية في الجسم.

 

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