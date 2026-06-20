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الباراغواي المنقوصة تفوز على تركيا 1-0 وتقصيها من النهائيات

  • 20 حزيران 2026
  • 10:34
الباراغواي المنقوصة تفوز على تركيا 10 وتقصيها من النهائيات

خبرني  - أقصى منتخب باراغواي نظيره التركي بفوز مثير بنتيجة 1-0، رغم لعبه بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول، إذ حسم أسرع هدف في البطولة المواجهة لصالحه.

وسجل لاعب الوسط ماتياس غلارزا هدف المباراة الوحيد بتسديدة أرضية قوية من مسافة 25 مترا بعد 64 ثانية فقط من انطلاق اللقاء، متجاوزا الرقم الذي سجله إسماعيل صيباري بعد 71 ثانية في فوز المغرب على اسكتلندا 1-0 قبل ساعات.

وتلقى لاعب وسط باراغواي ميغيل ألميرون بطاقة حمراء مباشرة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما وضع يده على فمه خلال مشادة مع لاعب تركيا ميرت مولدور، ليصبح أول لاعب يُعاقب بموجب القاعدة الجديدة المعتمدة في البطولة.

ورغم النقص العددي، صمد المنتخب الباراغواياني أمام الهجمات التركية المتتالية ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، محققا فوزا ثمينا بعد خسارته الثقيلة 4-1 أمام الولايات المتحدة في المباراة الافتتاحية.

وأدت هذه النتيجة إلى إقصاء تركيا من الجولة الثانية، بعد خسارتها افتتاحا أمام أستراليا 0-2، فيما ضمنت الولايات المتحدة صدارة المجموعة الرابعة واللعب في سان فرانسيسكو بعد فوزين على الباراغواي 4-1 وأستراليا 2-0.

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