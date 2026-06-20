نضال الأحمدية تعتذر لراغب علامة بسبب فضل شاكر

خبرني - أعادت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية فتح ملف الخلاف الذي نشب بينها وبين الفنان راغب علامة، مقدمة اعتذارًا علنيًا له.

وأكدت الأحمدية، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها شعرت بضرورة تصحيح ما حدث وإنهاء أي سوء تفاهم، مشيرة إلى أن بعض المعلومات التي تم تداولها سابقًا لم تكن دقيقة، وأنها تعتبر نفسها قد ظلمت راغب علامة بسبب ما نُسب إليه من مواقف لم تصدر عنه.

وأوضحت أن اسم راغب علامة ارتبط بتصريحات سلبية قيل إنها موجهة إلى فضل شاكر، إلا أنها اكتشفت لاحقًا أن هذه التصريحات لم تصدر عنه، وأن ما جرى تداوله جاء نتيجة سوء فهم أو نقل غير صحيح للمعلومات.

وأضافت أن هناك مقطعًا انتشر على نطاق واسع وتم التعامل معه باعتباره تصريحًا مباشرًا لراغب علامة، لكنه نفى علاقته به بشكل قاطع، مرجحًا أن يكون قد تم إنتاجه أو التلاعب به باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشددت الأحمدية على حرصها على توضيح الحقيقة للرأي العام، مؤكدة أن العلاقات بين الفنانين اللبنانيين يجب ألا تتأثر بالشائعات أو المعلومات غير الموثقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسماء لها تاريخ فني كبير ومكانة جماهيرية واسعة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن محبة اللبنانيين لبعضهم البعض تبقى أقوى من أي خلافات أو تأويلات، مشيدة بمكانة راغب علامة الفنية وحرصه الدائم على الحفاظ على صورته وعلاقاته داخل الوسط الفني.