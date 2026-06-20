روبي تشعل حماس جمهور كأس العالم في العاصمة الإدارية (صور)

خبرني - خطفت الفنانة روبي الأنظار خلال حفلها الغنائي الذي أحيته ضمن فعاليات منطقة مشجعي كأس العالم 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

وظهرت روبي بإطلالة صيفية أنيقة لاقت إعجاب الحضور، قبل أن تصعد إلى المسرح وسط هتافات وترحيب واسع، لتقدم باقة من أشهر أغانيها التي أشعلت الأجواء وحولت المكان إلى احتفالية غنائية امتزجت فيها الموسيقى بالحماس الكروي.

وعبرت روبي عن سعادتها بالمشاركة في الفعالية، مؤكدة اعتزازها بالتواجد وسط الجمهور في احتفالات كأس العالم، ومتمنية التوفيق للمنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة.

وخلال الحفل، قدمت مجموعة من الأغنيات التي ارتبطت بمشوارها الفني وحققت نجاحًا واسعًا، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد كلمات الأغاني وشاركها الغناء والرقص طوال فقرات الحفل.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من المشاركات الفنية المكثفة التي تعيشها روبي خلال الفترة الأخيرة، بعدما أحيت عددًا من الحفلات الجماهيرية الناجحة، كان أبرزها افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالغردقة، إلى جانب حفل الربيع السنوي الذي شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا.