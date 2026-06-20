4 شهداء من عائلة واحدة بقصف شقة بغزة والاحتلال يوسع الخط الأصفر ببيت لاهيا

خبرني - يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 254 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد خمسة من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد فجر اليوم السبت اربعة من المواطنين ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة الصفدي بشارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وحسب مصادر طبية فإن الشهداء هم الاب حسين الصفدي وزوجته وأم وطفلتيهما زينة اربعة أعوام ولانا 14 عاما.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس ما اسفر عن استشهاد المواطن / زكي يوسف محمود أبو مصطفى 41 عاما وإصابة أربعة من الأطفال.

ووسعت قوات الاحتلال الليل الماضي الخط الأصفر بغطاء مكثف من طائرات الاستطلاع والكواد كابتر بدءً من كوافير روجينا وحتى مطحنة العطل وصولاً إلى محطة البراوي قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واطلقت بوارج الاحتلال النار على شاطئ خان يونس جنوب القطاع.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1005 اضافة إلى 3157 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 784 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73016 شهيدا و173265 مصابا.