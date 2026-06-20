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«يلعب عن بعد».. الرئيس البرازيلي يسخر من نيمار

  • 20 حزيران 2026
  • 08:10
يلعب عن بعد الرئيس البرازيلي يسخر من نيمار

خبرني - أثار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا جدلاً واسعاً بتصريح ساخر عن نيمار خلال كأس العالم 2026.

وكان نيمار قد عاد لقائمة منتخب البرازيل في كأس العالم 2026 بعد غيابه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لكن النجم البرازيلي لم يشارك في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 أمام المغرب بسبب معاناته من الإصابة، وسيستمر غيابه في الجولة الثانية ضد هايتي.

لولا وصف نيمار بأنه أول لاعب "يعمل عن بعد" في تاريخ المونديال، مشيراً إلى أنه تم استدعاؤه رغم إصاباته الطويلة وعدم مشاركته فعليا مع المنتخب.

وقال الرئيس البرازيلي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه ربما في المستقبل "سنرى فريقاً كاملاً من 11 بيليه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي".

هذه التصريحات جاءت بعد أن طالب رئيس البرازيل لاعبي بلاده باللعب بروح وقتالية أكبر عقب التعادل مع المغرب.

وكان الهداف التاريخي للسيليساو بـ79 هدفاً تدرب لأول مرة في الملعب (الأربعاء) مع زملائه، بعد تعرضه قبل شهر لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى مع ناديه سانتوس.

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