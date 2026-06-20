الأردن .. أجواء صيفية معتدلة السبت وحارة نسبيا الأحد

خبرني - يطرأ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان السبت بين 32- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30- 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16، وفي مرتفعات الشراة 29- 17، وفي مناطق البادية 37- 21، وفي مناطق السهول 32- 19 ، وفي الأغوار الشمالية 38- 24 ، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26 ، وفي البحر الميت 39 - 25 ، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

أما الاثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويكون الطقس الثلاثاء، صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.