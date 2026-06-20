مناطق عربية ستكون الأشد حرارة على الأرض قريباً

خبرني - تشير التوقعات إلى اشتداد تأثير المرتفع الجوي شبه المداري على منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية والعراق، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تسخين الكتلة الهوائية الحارة في طبقات الجو المنخفضة واقتراب مركزها اللاهب، وذلك اعتباراً من يوم السبت 20/6/2026 و أول أيام فصل الصيف ولعدة ايام.

وعليه، يُتوقع أن تتأثر كل من جنوب العراق والكويت وشرق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة المناطق الداخلية والصحراوية منها، بالإضافة إلى سلطنة عُمان، وخاصة المناطق الداخلية، بموجة حارة طويلة ومرهقة تستمر لعدة أيام متواصلة.

درجات الحرارة تصل ال50 مئوية في مناطق عدة من بينها عاصمتان

ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة لتصل إلى مستويات تقارب أو تتجاوز حاجز 50 درجة مئوية في العديد من المناطق بما فيها العاصمة بغداد والعاصمة الكويت، وذلك للمرة الأولى خلال صيف هذا العام، في حين تسود أجواء لاهبة الحرارة ومرهقة بشكل لافت خلال ساعات النهار.

وتُعتبر هذه الموجة الحارة مرهقة نتيجة استمرارها لعدة أيام متتالية مع بقاء درجات الحرارة عند مستويات مرتفعة تتجاوز منتصف الأربعينيات المئوية على نطاق واسع، مما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري، كما تكون الأجواء حارة نسبياً خلال ساعات الليل، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة في المناطق الساحلية.

وينصح خلال فترة تأثير الموجة الحارة بتجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة اللون، مع ضرورة عدم ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة.