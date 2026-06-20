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الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم من الفسيفساء

  • 20 حزيران 2026
  • 06:51
الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم من الفسيفساء

خبرني - قال وزير السياحة والآثار، عماد حجازين،، إن الأردن سيهدي مجسما لكرة قدم مصنوعا من الفسيفساء، يجسد تاريخ الأردن، إلى بلدية مدينة دالاس الأميركية.

وأوضح حجازين، في مداخلة عبر شاشة المملكة، أن فعاليات عدة تقام في مدن أميركية بهدف الترويج للسياحة الأردنية، بالتزامن مع مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026.

وأعلن عن تنظيم فعاليات تحت مسمى "بيت الأردن" في مدينة دالاس، للترويج للأردن، وتعزيز حضوره السياحي والثقافي.

وأضاف أن فعاليات "بيت الأردن" ستقام خلال الفترة من 25 إلى 27 حزيران الحالي، وتتضمن مشاركة فرقة موسيقات القوات المسلحة، وعروضًا لفن الفسيفساء والخط العربي، إلى جانب فرقة دبكة أردنية وتقديم أغانٍ وطنية.

وأشار إلى أن قرعة كأس العالم فتحت أسواقًا سياحية جديدة أمام الأردن في أميركا اللاتينية والمغرب العربي، مضيفًا أنها أكدت أيضًا أهمية السوق الأوروبية.

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