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مشتبه بإصابته بفيروس إيبولا في إسرائيل

  • 20 حزيران 2026
  • 06:48
مشتبه بإصابته بفيروس إيبولا في إسرائيل

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تلقيها بلاغا عن شخص يُشتبه بإصابته بفيروس إيبولا.
وأشارت الوزارة إلى أن المريض كان قد عاد إلى إسرائيل قبل ثلاثة أيام من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وطلب المريض العلاج الطبي بعد ظهور أعراض الحمى والصداع عليه، وأكدت الوزارة أن الأمر في هذه المرحلة مجرد اشتباه.

وأضافت: "تُجرى حاليا الفحوصات اللازمة، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وتابعت الوزارة في بيانها: "يتلقى المريض العلاج في العزل وفقا للإجراءات الطبية المعتمدة والتقييمات التي أُجريت، ويجري نقله إلى مركز رامبام الطبي، المُخصص لاستقبال الحالات المشتبه بها من هذا النوع".

وفي الوقت نفسه، يجرى تحقيق وبائي لتحديد مخالطي المريض.

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