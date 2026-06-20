الحوثيون يحذرون إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي

خبرني - جددت وزارة الخارجية في صنعاء التابعة للحوثيين تحذيرها لإسرائيل من مواصلة عملياتها العسكرية في لبنان، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، وتدمير واسع للممتلكات المدنية.

ووصفت الوزارة في بيان لها، الهجوم الإسرائيلي على لبنان بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق واضح لمذكرة التفاهم (الإيرانية الأمريكية)" التي تنص على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها الأراضي اللبنانية.

وأعربت الوزارة عن اعتقادها بأن التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى تقويض الجهود الرامية لإنهاء النزاع في المنطقة، وإفشال مساعي تحقيق الأمن والاستقرار.

كما أكد البيان أن "محور الجهاد والمقاومة" لن يقف مكتوف الأيدي تجاه التصعيد الإسرائيلي المتواصل، معتبرا أن العمليات التي تنفذها المقاومة اللبنانية تأتي في إطار "الحق المشروع في الدفاع عن النفس" وفقا للأعراف والمواثيق الدولية.

وفي سياق متصل، أشادت الوزارة بتصريحات قائد جماعة أنصار الله عبدالملك بدر الدين الحوثي، التي أكد فيها استمرار جهوزية اليمن لأي تطورات أو تصعيد من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، سواءً في لبنان أو غزة أو أي جبهة أخرى ضمن "محور الجهاد".